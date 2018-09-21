أهالي مدينة تبوك يحتفون بيوم الوطن في مركزهم الحضاري

تبوك- منى الريس:

شهد المركز الحضاري بمدينة تبوك مساء أمس العديد من الفعاليات المتنوعة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، التي تضمنت روزنامة من العروض الثقافية والترفيهية أشرفت الهيئة العامة للترفيه على تنظيمها.

وتمثلت الفعاليات الفنون الشعبية والتشكيلة والبصرية، إضافة للأكلات الشعبية والفن التشكيلي والفوتوغرافي وعروض المسرح الذي ضم عدداً من اللوحات الفنية على المدرج الروماني في مقر المركز ،وحرف يدوية لأشهر الفنانين والفنانات السعوديين, بالإضافة إلى إقامة أنشطة تفاعلية وعروضاً حية ومسابقات ممتعة للأطفال, وفعاليات موجهة للشباب والعائلات ، كما شهدت ساحة المركز العديد من اللوحات الفنية التي رسمها أبناء وبنات المنطقة تعبير عن حبهم للوطن، وجمعت مابين مراحل التاريخ الحضاري لمناطق المملكة .

وشارك بالاحتفال طلاب كليات الهندسة والحاسب الآلي بجامعة تبوك بجملة من المشاريع الهندسية التي لاقت إعجاب وإشادة الزوار لما حملته من إبتكارات ميكانيكية وحوسبية قدموها كهدية للوطن في ذكراه الثامنة والثمانين .