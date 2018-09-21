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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شبيلي

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد شبيلي
http://almnatiq.net/?p=634287
جازان - ‏فضه عطيف :‎

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي الشهيد الجندي عبد الرحمن بن علي شبيلي، أحد منسوبي القوات المسلح الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر سموه عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
‏‎من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة – أيدها الله – ، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهم ، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان ، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

 

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