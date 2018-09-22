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معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88

معرض للفنون البصرية والتشكيلية احتفاءً باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=634318
عادل الزهراني - جدة

ستحتضن صالة جمعية الثقافة والفنون معرضاً تصويرياً وتشكيلياً شاملاً وذلك ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني88 والتي هي نتاج شراكة جمعت جمعية الثقافة والفنون فرع جدة و نادي جدة الادبي، حيث ضمت مجموعةً كبيرةً من الاعمال التصويرية والتشكيلية المعبرة عن حب الوطن واحتفاء شعبه بمناسبته العزيزة عليه.
هذا وقد أفاد التشكيلي نبيل طاهر ان الاعمال المنفذة من ابناء الوطن صُممت برؤية كل منهم وطريقته في التعبير عن حب الوطن والاحتفاء بيومه الوطني.

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