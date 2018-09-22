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المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية

المهندس الربيعة : يجب علينا جميعا في يوم الوطن أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية
http://almnatiq.net/?p=634320
المناطق - عسير

أكد سعادة وكيل إمارة منطقة عسير المهندس خالد بن عبدالله الربيعة أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تعد مناسبة تاريخية سعيدة يفخر ويتباهى بها كل مواطن سعودي ، كون هذا اليوم توحدت فيه هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الباني جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -رحمه الله – الذي استطاع بإيمانه الراسخ ثم بحنكته وبصيرته أن يجمع شتات هذه الأمة ويوحد كلمتهم وفق منهج كتاب الله وهدي رسوله الكريم وجعلهم شعباً واحدا يسوده الحب والتلاحم و الأخوة .

وأوضح المهندس الربيعة أنه يجب علينا جميعاً في هذا اليوم التاريخي العظيم أن نسعد بكل ما تحقق من نهضة تنموية شاملة لبلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- ، الذي قاموا على بناء هذه النهضة العملاقة التي تهدف لبناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن السعودي في شتى المجالات .

مضيفاً أن ما تحقق لهذه البلاد المباركة وإنسانها يتطلب منا جميعا العمل على تعزيز أمنها وأمانها قولا وعملا أفراداً ومؤسسات والدفاع عن مقدساتها وصيانة مقدراتها وحماية مكتسباتها ، مؤكداً في الوقت ذاته أن مسؤولية المواطن تجاه وطنه عظيمة من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره .

سائلاً الله تعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها وأن ينصر جنودنا البواسل المرابطين على الحدود ، وكل عام ووطننا يرفل بالعز والخير والنماء .

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