تحذير جديد من “النيابة العامة”

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أكدت النيابة العامة أن إثارة الفوضى والشغب، أو الإخلال بالنظام والأمن العام، والتسبب بالإضرار بالممتلكات والأموال العامة أو الخاصة، بأي وسيلة جريمةكبيرة موجبة للتوقيف.

وأضافت خلال ” تغريدة” نشرتها عبر حسابها على ” تويتر” : ” يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص “.