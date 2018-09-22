مصارع يستفز منافسه الروسي المسلم بـ”كأس ويسكي” .. شاهد ردة فعل الأخير !

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سعى الإيرلندي كونور ماكغريغور، إلى استفزاز الروسي حبيب نورمحمدوف، خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم، وذلك قبيل نزالهما المرتقب على لقب بطل العالم للوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة “UFC”.

ووضع ماكغريغور أمام المقاتل الروسي المسلم، زجاجة كبيرة من الويسكي الذي تنتجه شركته، ثم قال: “أخذت زجاجة صغيرة لهذا الرجل المضحك.. اقتربوا جميعا لأسقيكم.. أعطوني كأسا، سأسقيه أيضا (نورمحمدوف)”.

ثم سكب البطل الإيرلندي الويسكي في كوب، ثم وضعه على الطاولة قرب نورمحمدوف، فجاء رد المقاتل الروسي، صادما حيث قال: “لن أشرب. لم يسبق لي أن شربت (الكحول) أبدا. إخرس مع مشروبك الرجس”.

وحاول “ماكغريغور” الاقتراب من البطل الروسي، ولكن رئيس منظمة “UFC”، دانا وايت، لم يسمح له بذلك، ومن المقرر أن تقام مواجهة ماكغريغور ونورمحمدوف، التي توصف بنزال القرن، في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، في السادس من الشهر المقبل، ضمن فعاليات “UFC 229”.