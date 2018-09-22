شاهد.. فتاة يمنية تقص شعرها لإثارة حمية القبائل بأن يثوروا في وجه الميليشيات الحوثية

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تداول نشطاء يمنيون فيدو لطفلة يمنية وهي تقص شعرها بسبب تذمرها من الأوضاع التي وصلت إليها البلاد جراء الانقلاب الحوثي.

رجال اليمن

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على صفحته في تويتر فيديو الطفلة غزلان التي ناشدت فيه قبائل ورجال اليمن بأن يثوروا في وجه الميليشيات الحوثية .

صوت الملايين

وقال الإرياني في تغريدته : “الطفلة غزلان أحمد محمد تقص شعرها وتوجه مناشدة لمشائخ اليمن ورجالها أن يثوروا في وجه الميليشيات الحوثية الإيرانية” ، مشيراً إلى أن “غزلان هي صوت الملايين من أطفال اليمن الذين سرق الحوثي طفولتهم وأحلامهم البريئة وحال بينهم وبين أن ينالوا حقهم الطبيعي في مستوى تعليمي وصحي ومعيشي وحياة آمنه وكريمة”.

وجوه كل الأطفال

ورد الإرياني في تغريدة أخرى مطمئناً فيها الطفلة ، قال فيها : “أطمئنك يا غزلان وكل أطفال اليمن بأن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية يحققون الانتصارات تلو الانتصارات على الميليشا الحوثية الإيرانية وأن مواقع الانقلابيين ومخابئهم تتهاوى كل يوم وقريباً ستعود الابتسامة في وجوه كل الأطفال وسيعود اليمن السعيد”.