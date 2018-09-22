عناصر من “حزب الله” الإرهابي حاولوا إفساد احتفال بيروت باليوم الوطني للمملكة الـ88

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احتفلت ” بيروت” مساء أمس” بالعيد الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية وأٌضيئت صخرة الروشة بألوان العلم السعودي في مشهد يجسد حب وتقدير اللبنانيين للمملكة.

وحضر الاحتفال الوزير المفوض وليد البخاري القائم بأعمال السفارة السعودية والسفير الإماراتي ومحافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت ورئيس غرفة الصناعة والتجارة .

وعلمت صحيفة المرصد أن حزب الله المصنف دوليا بمنظمة إرهابية أرسل بعض عناصر لإفساد الحفل ولكن الجيش اللبناني تمكن من التصدي لهم وإحباط مخططهم لتعكير صفو الاحتفالات.