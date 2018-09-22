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مقتل خمسيني في منتزه في جدة.. وهذا ما حدث بعد البحث على الجاني !

مقتل خمسيني في منتزه في جدة.. وهذا ما حدث بعد البحث على الجاني !
http://almnatiq.net/?p=634346
المناطق_جدة

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخص قام بضرب مواطن خمسيني بعصا على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته.
وحسب ” سبق” قالت مصادر مطلعة أن الواقعة بدأت بخلاف بين شخصَيْن بحي المنتزهات، استُخدم إثره العصي، وتلقى مواطن خمسيني ضربة على الرأس، ما أدى لوفاته.
وأضافت ” المصادر” أن دوريات الأمن بمحافظة جدة انتقلت إلى موقع المضاربة، وبعد البحث على الجاني تم القبض عليه، وتحفظت على أداة الجريمة. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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