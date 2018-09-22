ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخص قام بضرب مواطن خمسيني بعصا على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته.
وحسب ” سبق” قالت مصادر مطلعة أن الواقعة بدأت بخلاف بين شخصَيْن بحي المنتزهات، استُخدم إثره العصي، وتلقى مواطن خمسيني ضربة على الرأس، ما أدى لوفاته.
وأضافت ” المصادر” أن دوريات الأمن بمحافظة جدة انتقلت إلى موقع المضاربة، وبعد البحث على الجاني تم القبض عليه، وتحفظت على أداة الجريمة. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مقتل خمسيني في منتزه في جدة.. وهذا ما حدث بعد البحث على الجاني !
ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخص قام بضرب مواطن خمسيني بعصا على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته.
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