مقتل خمسيني في منتزه في جدة.. وهذا ما حدث بعد البحث على الجاني !

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ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة جدة القبض على شخص قام بضرب مواطن خمسيني بعصا على رأسه؛ ما أدى إلى وفاته.

وحسب ” سبق” قالت مصادر مطلعة أن الواقعة بدأت بخلاف بين شخصَيْن بحي المنتزهات، استُخدم إثره العصي، وتلقى مواطن خمسيني ضربة على الرأس، ما أدى لوفاته.

وأضافت ” المصادر” أن دوريات الأمن بمحافظة جدة انتقلت إلى موقع المضاربة، وبعد البحث على الجاني تم القبض عليه، وتحفظت على أداة الجريمة. وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.