وزير الخارجية الأمريكي يوجه تهديدا قويا إلى إيران .. وهكذا أجاب على سؤال هل سيكون الرد عسكريا!

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وجه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تهديدات مباشرة إلى إيران، معلنا عن السبب، والخيار العسكري المتخذ ضدها.وحذر بومبيو إيران من أن “واشنطن ستتخذ إجراء مباشرا ضد أي هجمات لطهران”، وذلك في مقابلة صحفية له مع سي إن إن.

وتوعد بومبيو قوات إيران “بالوكالة التى تهاجم المصالح الأمريكية”، وقال:”أبلغنا إيران أن استخدام قوة بالوكالة لمهاجمة المصالح الأمريكية لن يمنعنا من الرد على الفاعل الرئيسي”.

وتابع أن إيران ستتحمل المسؤولية عن تلك الحوادث، وأجاب على سؤال حول إذا كان الرد عسكريا بـ”إنهم سيحاسبون”.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيثر ناورت، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة ستحمل إيران المسؤولية عن أي ضرر يلحق بمنشآت أو أشخاص أمريكيين في البصرة، وذلك في ضوء هجوم على مقر القنصلية الأمريكية في البصرة ومجمع السفارة الأمريكية في بغداد.