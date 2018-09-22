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“جمل سائب ” يتسبب بمجزرة “بشرية” على طريق الليث .. وهذا عدد الوفيات والمصابين!

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“جمل سائب ” يتسبب بمجزرة “بشرية” على طريق الليث .. وهذا عدد الوفيات والمصابين!

“جمل سائب ” يتسبب بمجزرة “بشرية” على طريق الليث .. وهذا عدد الوفيات والمصابين!
http://almnatiq.net/?p=634355
المناطق_الليث

تسبب جمل سائب في وفاة 4 أشخاص (رجل وثلاث نساء) ، وإصابة 6 آخرون، على طريق (الليث – غميقة).
وحسب ” سبق” ، وقع حادث اصطدام بين ثلاث سيارات، الأولى من نوع صالون، والثانية من نوع هايلكس، والثالثة من نوع كيا، وكان سببه أحد الجِمال السائبة في طريق (غميقة – الليث).
وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص في الحال، وإصابة 6 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بإصابات تراوحت بين المتوسطة والخفيفة.وقامت إسعافات الهلال الأحمر بنقل المصابين إلى مستشفى الليث العام.
كما قامت فِرق الدفاع المدني بإخراج ثلاث حالات، كانت محتجزة، وباشر مرور الليث الواقعة, وتم إعداد محضر وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.

 

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