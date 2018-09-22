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نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

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نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!
http://almnatiq.net/?p=634359
المناطق_وكالات

نفى نائب المدعي العام الأميركي رود روزنستاين الجمعة تقريرا أشار إلى اقتراحه البحث عن وسائل لإقالة ترامب من منصبه لأسباب تتعلق بالصحة العقلية، بعد أشهر من توليه الرئاسة.
وقال روزنستاين ان تقرير صحيفة نيويورك تايمز التي ادّعت أنه اقترح أوائل أيار/مايو 2017 التقاط وزراء تسجيلات لترامب كأدلة حول عدم أهليته العقلية هو “غير دقيق وغير صحيح”.
سبيل الدعابة
ولم ينف روزنستاين شخصيا أو وزارة العدل ما ورد في التقرير، لكنه أشار إلى أن تلك التصريحات أطلقت على سبيل الدعابة.
ويبدو ان التصريحات أطلقت بحضور مسؤولين كبار في وزارة العدل بعد أسابيع من تولي روزنستاين منصبه في 29 نيسان أبريل 2017.
حصول تواطؤ
وبحسب صحيفة تايمز فإن نائب المدعي العام أدلى بتلك التصريحات بعيد استناد ترامب لمذكرة كتبها روزنستاين نفسه من أجل طرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الذي كان أثار غضب الرئيس الأميركي بسبب التحقيق في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد من حملته الانتخابية وروسيا.
وبحسب صحيفة تايمز فإن روزنستاين غضِب بسبب “استغلالها” من أجل طرد كومي، كما أبدى قلقه إزاء مشاكل اخرى في البيت الأبيض بعد تولي ترامب الرئاسة.
غير دقيق
ويشير التقرير إلى إثارته اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي ينص على إقالة رئيس في حال اعتبر غير أهل لتولي الرئاسة والطلب من مسؤولين في الإدارة أو مساعدين لترامب التقاط تسجيلات للرئيس كأدلة.
وقال روزنستاين في بيان إن تقرير صحيفة نيويورك تايمز “غير دقيق ووقائعه غير صحيحة”.
أجندتها الخاصة
وتابع “لن أعلّق أكثر من ذلك على قصة تستند إلى مصادر مجهولة من الواضح أنها منحازة ضد الوزارة ولديها أجندتها الخاصة”.
وأضاف روزنستاين “لكنني سأكون واضحا في هذا الشأن: بناء على تعاملي الشخصي مع الرئيس لا أساس يسمح باللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين”.

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