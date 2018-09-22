احدث الأخبار

بالفيديو.. لحظة “هجوم المنصة” في إيران وهروب الجنود
أبرز المواد
 الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!
أبرز المواد
 ندوة حقوقية أحوازية على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
أبرز المواد
 نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!
أبرز المواد
 “جمل سائب ” يتسبب بمجزرة “بشرية” على طريق الليث .. وهذا عدد الوفيات والمصابين!
أبرز المواد
 الكشف عن أبرز تعديلات نظام مكافحة الرشوة!
أبرز المواد
 مقتل خمسيني في منتزه في جدة.. وهذا ما حدث بعد البحث على الجاني !
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأمريكي يوجه تهديدا قويا إلى إيران .. وهكذا أجاب على سؤال هل سيكون الرد عسكريا!
أبرز المواد
 عناصر من “حزب الله” الإرهابي حاولوا إفساد احتفال بيروت باليوم الوطني للمملكة الـ88
أبرز المواد
 مصارع يستفز منافسه الروسي المسلم بـ”كأس ويسكي” .. شاهد ردة فعل الأخير !
أبرز المواد
 شاهد.. فتاة يمنية تقص شعرها لإثارة حمية القبائل بأن يثوروا في وجه الميليشيات الحوثية
أبرز المواد
 موسوعة غينيس للأرقام القياسية تعلن مهرجان “ولي العهد” للهجن أكبر مهرجان لرياضة الهجن على مستوى العالم
أبرز المواد
بالفيديو.. لحظة “هجوم المنصة” في إيران وهروب الجنود

بالفيديو.. لحظة “هجوم المنصة” في إيران وهروب الجنود

أبرز المواد
الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!

الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!

أبرز المواد
ندوة حقوقية أحوازية على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

ندوة حقوقية أحوازية على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

أبرز المواد
نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

أبرز المواد

الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!

الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!
http://almnatiq.net/?p=634360
المناطق_الرياض

كشف آخر إحصاء رسمي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، أن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية ٤٦٪‏ مقابل ٥٤٪‏ من غير السعوديين. وبلغ عدد السعوديين حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس في ٣٠ جامعة سعودية ١٠.٦٥٠ سعوديا مقابل ٢٣.١٦٣ من غير السعوديين.
حملة الدكتوراه
وبحسب “عكاظ” بلغ عدد السعوديين من حملة الدكتوراه في جامعة بيشة ٤٠ مقابل ٣٤٢ غير سعودي وبلغت نسبة التوطين فيها ١٢٪‏، جامعة الجوف ١٠٠ دكتور سعودي مقابل ٥٦٢ غير سعودي ونسبة توطين ١٧ ٪‏، الحدود الشمالية ٧٠ مقابل ٥٠٥ غير سعودي ونسبة السعوديين فيها ١٣٪‏، جامعة الأمير سطام ١٦٥ سعوديا مقابل ٩١٢ غير سعوديين ١٨٪‏، جامعة جازان نسبة توطين ١٩٪‏ ١٤٩ دكتورا سعوديا مقابل ٧٩٢ غير سعودي، جامعة حفر الباطن (٢٢٪‏ توطببن) ٤١ سعوديا مقابل ١٨٥ غير سعودي، جامعة حائل نسبة السعوديين ٢٣٪‏ بـ ١٣٦ سعوديا مقابل ٥٨٠ غير سعودي وجامعة الباحة ( ٢٨٪‏) ١٦٧ دكتورا سعوديا مقابل ٦٣٨ غير سعودي.
نسبة توطينها
أما جامعة القصيم فبلغت نسبة توطينها ٣٤٪؛‏ السعوديون ٤٥٦ مقابل ١٣٤١ غير سعودي، جامعة الملك خالد بلغت نسبة حملة الدكتوراه فيها ٢٩٪‏ بـ ٤٦٨ سعوديا مقابل ١٦١٩ غير سعودي، جامعة تبوك (٣٤٪‏) ١٦٧ سعوديا مقابل ٦٣٨ غير سعودي، جامعة نجران ( ٣٨٪‏ ) ٢٢٩ سعوديا مقابل ٦٥٩ غير سعوديين وجامعة الطائف ( ٣٥ ٪‏) إذ بلغ عدد الدكاترة السعوديين في إحصاء ١٤٣٧ هـ – ١٤٣٨ هـ ٤١١ مقابل ١١٩٤.
جامعة الملك فيصل
فيما بلغت نسبة التوطين في جامعة شقراء ٤٥٪‏؛ ١٨٩ سعوديا مقابل ٤١٦ غير سعودي.
وفي جامعة الملك فيصل بلغت نسبة التوطين ٣٩٪‏ بـ ٢٩٢ سعوديا مقابل ٧٥١ غير سعوديين. وفي جامعة نورة بلغت النسبة ٥٧٪‏ بـ ٦٧٤ سعوديا مقابل ٢٩٥ غير سعودي.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. لحظة “هجوم المنصة” في إيران وهروب الجنود

بالفيديو.. لحظة “هجوم المنصة” في إيران وهروب الجنود
ندوة حقوقية أحوازية على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف

ندوة حقوقية أحوازية على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف
نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

نائب وزير العدل الأمريكي يعلق على تقرير بشأن البحث عن وسائل لإقالة ترامب!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*