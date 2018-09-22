الكشف عن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين مقابل الأجانب في الجامعات السعودية!

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كشف آخر إحصاء رسمي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم، أن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية ٤٦٪‏ مقابل ٥٤٪‏ من غير السعوديين. وبلغ عدد السعوديين حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس في ٣٠ جامعة سعودية ١٠.٦٥٠ سعوديا مقابل ٢٣.١٦٣ من غير السعوديين.

حملة الدكتوراه

وبحسب “عكاظ” بلغ عدد السعوديين من حملة الدكتوراه في جامعة بيشة ٤٠ مقابل ٣٤٢ غير سعودي وبلغت نسبة التوطين فيها ١٢٪‏، جامعة الجوف ١٠٠ دكتور سعودي مقابل ٥٦٢ غير سعودي ونسبة توطين ١٧ ٪‏، الحدود الشمالية ٧٠ مقابل ٥٠٥ غير سعودي ونسبة السعوديين فيها ١٣٪‏، جامعة الأمير سطام ١٦٥ سعوديا مقابل ٩١٢ غير سعوديين ١٨٪‏، جامعة جازان نسبة توطين ١٩٪‏ ١٤٩ دكتورا سعوديا مقابل ٧٩٢ غير سعودي، جامعة حفر الباطن (٢٢٪‏ توطببن) ٤١ سعوديا مقابل ١٨٥ غير سعودي، جامعة حائل نسبة السعوديين ٢٣٪‏ بـ ١٣٦ سعوديا مقابل ٥٨٠ غير سعودي وجامعة الباحة ( ٢٨٪‏) ١٦٧ دكتورا سعوديا مقابل ٦٣٨ غير سعودي.

نسبة توطينها

أما جامعة القصيم فبلغت نسبة توطينها ٣٤٪؛‏ السعوديون ٤٥٦ مقابل ١٣٤١ غير سعودي، جامعة الملك خالد بلغت نسبة حملة الدكتوراه فيها ٢٩٪‏ بـ ٤٦٨ سعوديا مقابل ١٦١٩ غير سعودي، جامعة تبوك (٣٤٪‏) ١٦٧ سعوديا مقابل ٦٣٨ غير سعودي، جامعة نجران ( ٣٨٪‏ ) ٢٢٩ سعوديا مقابل ٦٥٩ غير سعوديين وجامعة الطائف ( ٣٥ ٪‏) إذ بلغ عدد الدكاترة السعوديين في إحصاء ١٤٣٧ هـ – ١٤٣٨ هـ ٤١١ مقابل ١١٩٤.

جامعة الملك فيصل

فيما بلغت نسبة التوطين في جامعة شقراء ٤٥٪‏؛ ١٨٩ سعوديا مقابل ٤١٦ غير سعودي.

وفي جامعة الملك فيصل بلغت نسبة التوطين ٣٩٪‏ بـ ٢٩٢ سعوديا مقابل ٧٥١ غير سعوديين. وفي جامعة نورة بلغت النسبة ٥٧٪‏ بـ ٦٧٤ سعوديا مقابل ٢٩٥ غير سعودي.