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نزع 500 لغم وعبوة ناسفة في ‏المناطق ‏المحررة من مديرية كتاف بصعدة

نزع 500 لغم وعبوة ناسفة في ‏المناطق ‏المحررة من مديرية كتاف بصعدة
http://almnatiq.net/?p=634421
المناطق - الرياض

نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش ‏اليمني ‏في محور صعده 500 لغم وعبوة ‏ناسفة ‏كانت مليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها ‏في عدد ‏من مناطق مديرية كتاف قبل دحرهم ‏منها.‏
وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية ‏نزعت ‏نحو مئتي لغم عربات ومدرعات ‏وثلاثمائة عبوة ‏ناسفة وعشرة ألغام مموهة ‏وسبعة ألغام فردية.‏
ووفقا للمصدر، في تصريح لموقع / سبتمبر ‏نت/ الحكومي في اليمن، فقد سبق وأن ‏تمكنت ‏الفرق ‏الهندسية من انتزاع وإتلاف أكثر ‏من ‏عشرة ألاف ‏لغم فيمًا تعمدت المليشيا زرع ‏عشرات الألغام ‏المموهة لإيقاع السكان إلا أن الجهود ‏المبذولة تكللت بالنجاح ‏في كشفها ونزعها.‏
وفي محافظة الحديدة واصلت الفرق الهندسية ‏لنزع ‏الألغام بالتنسيق مع قوات ‏التحالف ‏العربي نزع الألغام ‏التي زرعتها ‏مليشيات الحوثي في مناطق آهلة ‏بالسكان في ‏جنوب الحديدة.‏

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