نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في محور صعده 500 لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها في عدد من مناطق مديرية كتاف قبل دحرهم منها.
وقال مصدر عسكري يمني إن الفرق الهندسية نزعت نحو مئتي لغم عربات ومدرعات وثلاثمائة عبوة ناسفة وعشرة ألغام مموهة وسبعة ألغام فردية.
ووفقا للمصدر، في تصريح لموقع / سبتمبر نت/ الحكومي في اليمن، فقد سبق وأن تمكنت الفرق الهندسية من انتزاع وإتلاف أكثر من عشرة ألاف لغم فيمًا تعمدت المليشيا زرع عشرات الألغام المموهة لإيقاع السكان إلا أن الجهود المبذولة تكللت بالنجاح في كشفها ونزعها.
وفي محافظة الحديدة واصلت الفرق الهندسية لنزع الألغام بالتنسيق مع قوات التحالف العربي نزع الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في مناطق آهلة بالسكان في جنوب الحديدة.
نزع 500 لغم وعبوة ناسفة في المناطق المحررة من مديرية كتاف بصعدة
نزعت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني في محور صعده 500 لغم وعبوة ناسفة كانت مليشيا الحوثي الانقلابية زرعتها في عدد من مناطق مديرية كتاف قبل دحرهم منها.
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