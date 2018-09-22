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وكيل إمارة تبوك: اليوم الوطني تذكير بماضي الوطن ورؤية الحاضر المجيد

وكيل إمارة تبوك: اليوم الوطني تذكير بماضي الوطن ورؤية الحاضر المجيد
http://almnatiq.net/?p=634431
المناطق - تبوك
رفع وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الــ 88 للمملكة التي تحمل في قلب كل مواطن ومواطنة معان الولاء والوفاء ويشكل علامة فارقة في مسيرتنا الحضارية، وتاريخاً مُعبراً لملحمة التوحيد .
وأكد الحقباني في تصريح له ، أن ذكرى اليوم الوطني للمملكة تُطل علينا في كل عام و ستبقى – بمشيئة الله – حاضرة في ذاكرة أجيال الوطن لتعيد ذكرى ملحمة التوحيد التي وضع لبناتها الأولى الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وجمع شتات هذه البلاد، تحت راية التوحيد ، وأقام مجدها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وواصل أبناؤه البررة من بعده استكمال البنيان ومواصلة المسيرة.
وعد الحقباني اليوم الوطني فرصة لنغرس في نفوس النشء معاني الوفاء لأولئك الأبطال الذين صنعوا هذا المجد لهذه الأمة فيشعروا بالفخر والعزة، وتعزيز القيم ورفع الهمم في أبنائنا لتعميق روح الحس الوطني والانتماء إلى هذه الأمة حتى يستمر عطاء ذلك الغرس المبارك , والتفاني في حب الوطن بالعمل والولاء والإخلاص من أجل مستقبل زاهر يوفر للأجيال الحياة الكريمة مع المحافظة على مكتسبات البلاد ومنجزاته الكبيرة التي حرصت الدولة الرشيدة على تسخيرها في خدمه المواطن.
وأضاف وكيل الإمارة إن الوطن بمكوناته ومنجزاته يعيش في قلب المواطن دوما, و ما ذكرى اليوم الوطني إلا تذكير بالماضي ورؤية لحاضر مجيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – , الذي يقود الجيل نحو تحقيق رؤية 2030 ليكون الإنسان السعودي أساس استثمارها وبنائها الحضاري والتنموي, ويدفعهم لاستلهام مضامينها ومحاورها لتحقيق التقدم نحو المستقبل .

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