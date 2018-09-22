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64 ألف طالب وطالبة بمحافظة الخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

64 ألف طالب وطالبة بمحافظة الخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

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رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يهنىء القياده بمناسبة اليوم الوطني 88

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بمناسبة اليوم الوطني الـ(٨٨) .. مدير عام حرس الحدود: شهدت المملكة تطوراً عسكرياً وأمنياً باستخدام أحدث التقنيات الحديثة والمتطورة

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهان من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني

خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقيات تهان من رئيس دولة الإمارات ونائبه وولي عهد أبوظبي بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=634449
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – أيده الله – برقيتي تهنئة مماثلتين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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