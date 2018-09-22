أمير منطقة حائل : الذكرى 88 لليوم الوطني للمملكة هي ذكرى غالية ليوم لاينسى ويفتح سجلاً من سجلات الانجاز في بلادنا

المناطق - حائل

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني للمملكة العربية والسعودية هي ذكرى غالية ليوم لاتنسى وتفتح سجلاً من سجلات الانجاز في بلادنا لتحلق معنويات أبناء الوطن عاليا تزامنا مع العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله – وقال أمير منطقة حائل في تصريح صحفي بهذه المناسبة تعود بنا الذكرى لعبق سيرة المغفور له بإذن الله جلالة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي أرسى أسس البناء لانطلاقة حديثة للبلاد قائمة على شرع الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأتم أبناء الملك عبدالعزيز من الملوك البررة من بعده – رحمهم الله جميعا – ذلك المنهج وساروا عليه بكل تفاني وحب وإخلاص , وقال سموه نحن الآن نحمد الله ونشكره على نعمة المتعددة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الذي يسجل به الانجاز تلو الانجاز والحضور المميز للبلاد على المستويين الداخلي والخارجي ولايستغرب ذلك والمولى القدير وهب هذه البلاد قائداً ملهماً وفذاً في وقت مهم ومفصلي وحساس كان منذ سنواته الأولى قريبا من ملوك هذه البلاد وسنداً أمينا لهم فكانت نظرته الثاقبة محل إعجاب وثقة من أبناء شعبه الوفي فضخ في شرايين الوطن روح الشباب فمنح الوطن بعون الله قوة هائلة لبناء المستقبل وفق رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 مشيرا سموه للدور الكبير لعضده الأيمن في ذلك ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع فجمع الله للوطن النظرة الحكيمة والروح الطموحة والخلاقة فهنيئا لنا بوطن التوحيد ووطن المقدسات ووطن التطور والنماء واللحمة الواحدة .

وأوضح الأمير عبدالعزيز بن سعد أن منطقة حائل كغيرها من مناطق المملكة الغالية نالت نصيبا وافراً من الدعم والاهتمام والرعاية فكان افتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي بمدينة حائل أحد البشائر في عهد الخير والنماء بالإضافة إلى استكمال محاور الطرق البرية والجسور والخدمات المتعلقة بالبيئة والمياه والبلديات والصحة والتعليم والكهرباء والاتصالات واعتماد مطار حائل مطاراً دوليا ومحورياً ليخدم مطارات مناطق الشمال وربطها بالمطارات الرئيسية ودعم اقتصاديات المنطقة بمخرجات وجود محطة القطار الذي يسهل نقل المعادن ويوفر خدمات شاملة للركاب المسافرين من حائل وإلى العاصمة الرياض مرورا بالقصيم والمجمعة ومستقبلا مناطق الشمال لتصبح منطقة حائل ملتقى الطرق وخدمات الطرق البرية والجوية وعبر القطارات .

وقال أمير منطقة حائل هذا المقام يشرفني أن ارفع باسمي وباسم أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى الاحتفاء باليوم الوطني المجيد واستمرار أسس التطور والنماء والمنهج القويم الذي أرسى دعائمه موحد هذه البلاد بعد توفيق الله المغفور له الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه – وأضاف سموه قائلا التهنئة موصولة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ولأبناء الوطن الأوفياء ولحماة حدوده ورجال أمنه ولكافة محبي الوطن من الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول العالم الذين لمسوا الثقل الدولي لإدوار المملكة المساهمة في السلام والأمن ومحاربة الإرهاب ومحاربة الدول الراعية له مجددين العهد والولاء لولاة أمرنا – حفظهم الله – ومتطلعين إلى المستقبل بكل تفاؤل وحماس واطمئنان وأن القادم أجمل في ظل العطاء المتجدد وأن مستقبل أجيالنا في مأمن بإذن الله سائلا المولى القدير بأن يجعل ماقام به مؤسس هذه البلاد وأبنائه الملوك من بعده رحمهم الله في موازين أعمالهم وكافة المخلصين معهم من أبناء الوطن وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين وأن يلبسهما لباس الصحة والعافية وأن يمد في عمرهما لتتحقق كل المشاريع والبرامج الطموحة بعون الله وإنا على ذلك سائرون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أسمى آيات التهنئة والتبريك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني وقال سموه في تصريح صحفي تجد للاحتفالات الوطنية معنى أكبر من كل الكلمات عندما تكون في وطن لايعرف أبنائه كلمة مستحيل فلا يستغرب أن تحتفي كل القلوب من كبار وصغار ومن رجال ونساء باليوم الوطني الأبي للمملكة العربية السعودية وأضاف سموه قائلاً ما أشبه اليوم بالأمس وبينهما عزم فارس وجهاد مؤمن وإدراك حكيم فما قام به موحد البلاد جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه من تأسيس نظام الحكم اعتماداً على كتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم والتفاف أبناء الوطن جميعاً حوله وخلف توجيهاته السديدة وأرائه الحكيمة هاهو اليوم يتكرر في مشهد نفخر به ونحن نرى تأسيساً مدهشاً لمرحلة متقدمة وغير مسبوقة يقودها بثبات وبصيرة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو سيدي ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع .

وأعرب نائب أمير منطقة حائل عن شكره لله ثم للقيادة الحكيمة على تواصل العطاء والدعم والسخاء لكل مناحي الحياة لشعبهم الوفي الذي يبادلهم الحب بالوفاء ويقف خلف قيادته قولاً وعملاً واختتم سموه مشيرا إلى الانجازات التي تحققت في الوطن ككل بدعم من القيادة الحكيمة وكذلك تواصل الجهود بإمارات المناطق بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وحرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على متابعة المشاريع والخدمات توجت بافتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي وانجاز مشاريع طرق ومياه ومشاريع تعليمية وبلدية ومحطة قطار واعتماد مطار حائل محوريا ثم دوليا مؤكدا سموه أن عجلة التنمية مستمرة داعيا الله بأن يبارك بهذا الوطن وهذه القيادة وأن تبقى هذه البلاد كما عهدناها عزيزة وشامخة وعنوانا للأمن والاستقرار .