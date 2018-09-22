الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” يُهنئ القيادة الرشيدة باليوم الوطني الثامن والثمانين

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رفع الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد بن محمد الشيحه، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهم الله- والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة، داعياً الله أن يُديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار، وأن يحفظ أبناءها ورجالها الذين يبذلون الغالي والنفيس لخدمة الدين والوطن.

وقال الشيحه: “باسمي وباسم جميع منسوبي “السعودية للكهرباء” يسُرني في هذه المناسبة العطرة أن أتقدم بالتهنئة للقيادة الرشيدة والشعب السعودي على أن مَنً الله علينا بنعمة الأمن والرخاء، ونحن نحتفل جميعا في هذه الأيام بالذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – الذي أقام أركان هذا الوطن الغالي على دعائم الحق والعدل والعزيمة، ليورث بلادنا مكانة عظيمة نفتخر بها بين الأمم”.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” أن البطولات التي سطرها قادتُنا العظام خلال العقود الماضية منذ تأسيس هذه البلاد المباركة، والانجازات التي حققتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية جعلت من المملكة نموذجاً يُحتذى بين دول العالم، خاصة في ظل الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 لتحقيق الازدهار والتطور في جميع مناحي الحياة، والنهضة الاقتصادية في كل المجالات، والتي من بينها مجال صناعة الطاقة الكهربائية، خاصة وأن المملكة تُعتبر الأولى في إنتاج الطاقة الكهربائية بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بفضل الله، ثم دعم الدولة، وجهود أبناء هذا الوطني الغالي.

وأشار الشيحه إلى أن المنظومة الكهربائية في المملكة نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة تتمثل في زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية إلى (75.8) جيجاوات هذا العام، إضافة إلى توطين نحو (92%) من الوظائف في الشركة، وإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من (9.3) مليون مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وهجرة وتجمع سكني في جميع مناطق المملكة، لتصل نسبة تغطية الشبكة الكهربائية إلى 99.8% من أنحاء الوطن، إضافة إلى إنجاز مشاريع النقل الكهربائي في مناطق شمال المملكة التي ربطت هذه المناطق بالشبكة الكهربائية الرئيسية، والتي تُعد أيضاً نواةً لربط شبكة الكهرباء في المملكة مع نظيرتها المصرية، ومستقبلاً مع الشبكة الكهربائية في أوروبا.