رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يهنىء القياده بمناسبة اليوم الوطني 88

المناطق- خالد الضبيبي

رفع معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع – حفظهما الله – وللحكومة الرشيدة ولشعب المملكة الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وقال الدكتور القاسم بهذه المناسبة: “هذه المناسبة فرصة لتعزيز الفخر بالانتماء لهذا الوطن والاعتزاز بما تحقق من إنجازات رائدة في مختلف المجالات.

وأضاف : أن الله سبحانه وتعالى هيأ لقادة بلادنا العزيزة وجعلّ جل همهم نهضة هذا الوطن ورفعته والمحافظة على مقدراته وإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل هذا الوطن مهوى أفئدة المسلمين منذ عهد خاتم النبيين، فقيادتنا ـ حفظها الله ـ جعلت رضا الله غايتهم ومصلحة الوطن وقضاء حاجة ساكنيه وقاصديه همهم، ففي هذه الذكرى السنوية لا يمكننا إلا أن نستدرك حجم النعم التي أنعم الله بها علينا من أمن وأمان ولحمة وطنية ما بين القيادة الرشيدة وهذا الشعب الكريم الذي ظل وسيظل بإذن الله يدافع مع حكومته عن هذا الوطن والنهضة والنجاحات التي تحققت له”.

وبين الدكتور القاسم أن وحدة هذا الوطن الذي بدأ مسيرتها الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله – أعظم وحدة عرفها التاريخ المعاصر ، حيث توافرت فيها كل مقومات الوحدة الشرعية، وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والنماء، وذلك بفضل الله عز و جل ثم بما بذله قادتنا المخلصون الأوفياء من جهد وما أخذوا به من أسباب.

وأشار إلى أن المملكة منذ تأسيسها لم تتغير ثوابتها في الدفاع عن قضايا الأمة الإسلامية ونصرة المظلومين في أنحاء العالم كافة, إلى جانب عمارتها وتوسعتها للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة خدمة لحجاج وعمار وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ولفت معاليه الانتباه إلى حرص القيادة على نماء وازدهار الوطن وبناء العقول، فأصبح أبناء هذا الشعب الكريم يحققون النجاحات والتميز في أعمالهم وأضحت مشاركاتهم على المستويين العربي والدولي.

واختتم معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي كلمته سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار .