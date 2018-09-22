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64 ألف طالب وطالبة بمحافظة الخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني

64 ألف طالب وطالبة بمحافظة الخرج احتفلوا بذكرى اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=634515
المناطق- اشرف العصيمي

احتفل اكثر من 64 ألف طالب وطالبة باليوم الوطني الـ 88 لمملكتنا الغالية في مدارس تعليم الخرج بكافة أطيافها بنين – بنات ورياض الأطفال وأندية الحي .
حيث شهدت المدارس برامج تربوية ووطنية متنوعة ، عبر من خلالها الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية والذكرى المجيدة، ومدى حبهم لوطنهم الغالي واعتزازهم بقيادتهم الرشيدة
وتزينت أرجاء مدارس تعليم الخرج بالأعلام التي رفرفت عالياً حاملة راية التوحيد .

واوضح مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي أن الفعاليات المصاحبة لليوم الوطني تواجدت في ثنايا اليوم الدراسي للمدارس من خلال الكلمات الوجدانية في الإذاعة المدرسية والحصص الدراسية ، بالإضافة إلى القصائد الوطنية ورسائل إلى الجنود المرابطين في الحد .
مشيدا بتنوع أنشطة وفعاليات المدارس التي تم تنفيذها وإحتفالاتهم بهذه الذكرى العزيزة علينا جميعاً

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