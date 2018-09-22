المتحمي:في ذكرى التوحيد تأسست مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”

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نحتفي اليوم بذكرى اليوم الوطني لمملكتنا 88، الذي يعني الكثير لأبناء الوطن وكل من يعيش على أرضها المباركة، وأنظار العالم تتجه نحو الوثبات الريادية لقيادة بلانا ايدهم الله والأمل الجديد والكبير الذي تبعثه في نفوس الشباب السعودي الموهوب والمبدع والمبتكر.

وبهذه المناسبة قدّم معالي الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولمقام سمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظم الله، وأشاد بالرعاية والدعم الكريم والمتابعة المستمرة لأنشطة المؤسسة لتساهم مع غيرها من المؤسسات الوطنية في تحقيق رؤى القيادة الرشيدة – ايدها الله – وتعزيز موقع ومكانة بلادنا الغالية كحاضرةٍ إنسانية واقتصادية واعدة بمستقبل زاهر.

وقال معالي الأمين العام إن موهبة و هي تستقبل عيد الوطن الثامن و الثمانون تستلهم انطلاقتها و تأسيسها في عام ١٤١٩ عندما احتفلت مملكتنا بمناسبة مرور ١٠٠ عام على دخول الملك المؤسس الرياض و رجاله المخلصين، و توجت هذه الاحتفالات بتاسيس مؤسسة وطنية ترعى الموهوبين و المبدعين ليكملوا مسيرة التنمية لتاخذ المملكة موقعها اللائق بها في مصاف الدول المتقدمة و اطلق عليها اسم مؤسسة الملك عبدالعزيز و رجالة لنستلهم منهم الهمم و نكمل مسيرتهم من خلال رعاية الموهوبين و المبدعين.

و بين معاليه انه وبهذه الذكرى المباركة تفخر المؤسسة بأبنائها وبناتها الموهوبين والمبدعين فقد تم خلال مسيرتها اكتشاف مايزيد عن (97000) طالب وطالبة من الموهوبين.

و عقد شراكة مع اكثر من 100 مدرسة في ١١ مدينة في بلادنا لإنشاء فصول للموهوبين في مجال العلوم والرياضيات والتقنية بمناهج خاصة استفاد منها مايزيد على ( 13000) طالب وطالبة.

وتأهيل وتدريب أكثر من 30.000 معلم ومعلمة، اسهموا في نتاج مايزيد عن 55.000 الف بحث علمي.

كما تم توقيع أكثر من 100 اتفاقية مع العديد من الجامعات والمؤسسات التعليمية والشركات الرائدة.

كما تفخر المؤسسة بأبناء وطن العز الذين حققوا بروزاً على المستوى العالمي ورفع اسم الوطن عالياً، من خلال المشاركات في المسابقات العلمية والأولمبيادات الدولية، حيث حصلت المملكة على 232 ميدالية في الأولمبيادات الدولية محافظة على تقدمها في المركز الأول على المستوى العربي.

و في مسابقة أنتل أيسف العالمية (INTEL ISEF) حصدت المملكة على ٤٣ جائرة كبرى و ٢٣ جائزة خاصة منذ بدأت مشاركتها في هذه المسابقة في العام 2007.

كما حصدت المملكة 74 ميدالية وجائزة في معرض آيتكس الدولي للاختراعات والابتكارات.

كما التحق أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة في أفضل الجامعات على مستوى العالم ضمن برنامج التأهيل الأكاديمي.

وأوضح معالي الدكتور المتحمي أن المؤسسة ماضية في تحقيق رسالتها و تستشعر المسؤولية و المكانة التي تحظى بها لتكون المؤسسة الرائدة في رعاية الموهوبين و إعدادهم ليكملوا المسيرة في بناء الوطن و تحقيق رؤيته الطموحة التي يمثل الموهوبون و المبدعون وقودها و قادتها، برعاية وتوجيه قائد وموجه مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الملهم – رعاهم الله-.

وختم معاليه حديثه بأن يديم الله على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والسلام، وأن يحفظه من كل مكروه.