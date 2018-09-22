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شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة: ملحمةُ الفخر في ذكرى الوطن

شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة: ملحمةُ الفخر في ذكرى الوطن
http://almnatiq.net/?p=634525
المناطق - أبها

أكد شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة تركي بن عبدالوهاب أبو نقطة المتحمي أن اليوم الوطني لبلدنا الغالي هو علامة تَفَرُّده بتاريخه وأمجاده وحضارته ومكوناته ، وحين تأتي هذه الذكرى علينا كل عام نحتفل بها ليس مجرد احتفال عابر دون أن يُبقي اي قيمة ، بل نحتفل ابتهاجا بتاريخ مجيد ودعوات تصعد إلى السماء لمؤسس هذه البلاد على التوحيد والعقيدة ومن لحقه من أبناءه ملوك هذه البلاد الذين استمروا على نهج تحكيم شرع الله وسنة نبيه.

وها نحن اليوم نشاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفقه الله يسير بهذه البلاد بخطى شابه ورؤية ثاقبة نحو المستقبل المشرق بأذن الله محكماً شرع الله المطهر والسنة النبوية الشريفة ، عضده الأيمن في ذلك ولي عهده المسدد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله..

في يومنا الوطني الثامن والثمانون تخفق القلوب فخرا واعتزازا بهذا الوطن حين نستلهم ملحمة البناء والتأسيس التي
قادها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن رحمه الله بعد أن عانت البلاد من وَيلات الحروب والشتات والعنصرية وحين نحتفل فإنا نرجوا أن تكون نبراساً نسير عليه ويسير عليه أجيالنا في التلاحم والتكاتف بين الراعي والرعية ولنؤسس أن حب الوطن ليست شعارات تُقال أو عبارات تُعلّق بل هي بناءٌ وتفاعلٌ ومسئولية وعهد ووفاء وولاء لقادة هذه البلاد…

فكل عام وأنت ياوطني أغلى وطن ، يا وطن الأمجاد والرقي يا وطن الأمن والأمان …

كل عام وقيادتنا والوطن في مجد وعلو …

 

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