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فرع العمل والتنمية بالرياض يُعرف “400” زائر بخدمات فروعه وفئاته المستفيدة

فرع العمل والتنمية بالرياض يُعرف “400” زائر بخدمات فروعه وفئاته المستفيدة

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فرع العمل والتنمية بالرياض يُعرف “400” زائر بخدمات فروعه وفئاته المستفيدة

فرع العمل والتنمية بالرياض يُعرف “400” زائر بخدمات فروعه وفئاته المستفيدة
http://almnatiq.net/?p=634530
المناطق - الرياض

شارك فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً بمكتبي الضمان الاجتماعي الرئيسي والنسوي غرب العاصمة ووحدة الحماية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، في المعرض المصاحب للقاء الختامي لأقسام الخدمة الاجتماعية الطبية في الرياض، والذي أقيم تحت شعار “قادة، مدافعون، أبطال”.

وكانت المشاركة من خلال العديد من الأركان التعريفية وتوزيع البروشورات والمطويات على الزوار الذين بلغ عددهم ما يقارب “400” زائر، حيث تم اطلاعهم على الخدمات التي يقدمها مكتبي الضمان الاجتماعي الرئيسي والنسوي والفئات المستفيدة، ونوعية الدعم المقدم للأسر الضمانية بشقيه المالي والعيني وبرامج المساندة الاجتماعية والتمكين، ودور وحدة الحماية الاجتماعية في الحد من العنف الأسري الجسدي والنفسي واللفظي، وأهدافها والآليات المتبعة في التعامل مع الحالات المعنفة وأرقام التواصل المجانية ومركز البلاغات “1919” ومراكز الاستشارات الأسرية، كما تم عرض نبذة عن عمل مركز الرعاية النهارية مع حالات التوحد وذويهم والبرامج المقدمة لهم، وطبيعة مرض التوحد وأعراضه وكيفية التعامل مع المصابين به، بينما شارك مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية بمجموعة من اللوحات والأعمال الفنية التي أنتجتها المستفيدات من خدماته.

وذكر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أ/ يوسف بن مسفر السيالي، أن أهمية المشاركة في مثل هذه المعارض تنطلق من ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع بدور أقسام الخدمة الاجتماعية في جميع المجالات الحياتية والعملية، وتعريفهم بأدوار المؤسسات الحكومية وأهدافها ومنجزاتها ومهام العاملين فيها والفئات التي تستفيد من خدماتها، متمنياً في ختام تصريحه أن تكون مشاركة الفروع في المعرض قد حققت الأهداف المرجوة منها.

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