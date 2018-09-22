قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي في اشتباكات بجبهة صرواح

المناطق - الرياض

خاضت وحدات من قوات الجيش الوطني اليوم السبت، اشتباكات مع مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

وأكد مصدر عسكري، أن (8) من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية قتلوا، وجرح (6) آخرين، بنيران أبطال الجيش الوطني أثناء محاولة تلك العناصر الحوثية التسلل إلى مواقع للجيش في جبهة صرواح.

وأضاف بأن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تعزيزات وتجمعات متفرقة لميليشيا الحوثي الإرهابية بجبهة صرواح، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

الجوف:

مقتل ثلاثة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية وجرح آخرين أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة السلان بمديرية المصلوب.