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وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

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مدير موقع مشروع ضباء الخضراء :مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير

مدير موقع مشروع ضباء الخضراء :مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير
http://almnatiq.net/?p=634612
تبوك _ علي العميري
أكد مدير موقع مشروع ضباء الخضراء المهندس بندر بن محمد الغبان أن اليوم الوطني للمملكة يُعدّ ذكرى عظيمة لترسيخ وحدة ولُحمة وترابط المملكة العربية السعودية. إن وحدتنا أهم مكاسبنا الوطنية التي عمل من أجلها والدنا وقائد وحدتنا المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومعه رجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله، ثم للمليك والأمة والوطن، حيث وحّدوا أرجاء بلادنا الغالية تحت راية التوحيد، رحمهم الله جميعًا وجزاهم عنا خير الجزاء. إن هويتنا تتمثل في وحدتنا وتلاحمنا في هذا الكيان العظيم الذي يلعب دورًا كبيرًا في الاقتصاد العالمي.
ولقد كان توحيد المملكة العربية السعودية على أسس دينية وإنسانية وحّدت وآخت بين السعوديين لبناء دولة حديثة، لذلك عندما تظهر تحديات تهدد وحدتنا فإنه يجب علينا جميعًا العمل لمواجهتها بحزم وعزم لتذليلها لتزداد قوتنا في كافة النواحي؛ لما في ذلك من الخير لبلادنا الغالية وللعالمَين العربي والإسلامي، بل وللعالم كله.
مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء لبلادنا الغالية في كافة المجالات.
رؤية 2030 خارطة طريق لعمل دؤوب لتحقيق هدف إستراتيجي ينقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى التنوّع الاقتصادي في مختلف النشاطات؛ رؤيه نحو مستقبل مشرق مليء بالنماء والخير للبلدنا العظيم.
هذه هي الذكرى الرابعة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم وبدء رؤية 2030 والتي تواكب ذكرى توحيد المملكة 88.
مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا، وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء لبلادنا الغالية في كافة المجالات

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