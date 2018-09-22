في كلمة لمحافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمناسبة اليوم الوطني 88 تحدث قائلا :
تتوالى المناسبات السعیدة على ھذا الوطن العزیز وتجدد ذكرى الیوم الوطني لمملكتنا العزیزة لتعید إلى الأذھان مراحل التوحید وحلقات الكفاح والحدث التاریخي الھام لھذه الأرض المباركة في ذاكرة ووجدان أبناء ھذا الكیان ..
ھو الیوم الذي وحد فیھ المغفور لھ الملك عبد العزیز ورجالھ شتات ھذا الكیان العظیم وجعل من الفرقة وحدة وتكامل . وفي ھذه المناسبة السعیدة نستقي العبر لیعي الأجیال أحداث ھذه المعجزة الإلھیة والقصص البطولیة التي حفرھا المؤسس وأعوانھ من الآباء والأجداد – رحمھم الله – في تاریخ ھذه البلاد وقصص مسیرتھم الجھادیة الطویلة یقودھم الصدق مع الله . والتضحیة لنصرة ھذا الدین فاستطاعوا بفضل الله وبما یتمتع بھ الملك عبد العزیز من حكمة وحنكة أن یسطروا صفحة من الصفحات المشرقة الجمیلة تحت رایة التوحید فرسخ بذلك أركان ھذا الوطن وجعل منھ نسیج واحد ,,,ثم شرع في انطلاقة لمسیرة جھاد آخر.. جھاد النمو والتطور والبناء للدولة الحدیثة. فبدأت التحولات التنمویة . وواصل أبنائھ المسیر في إرساء المنجزات الضخمة: التعلیمیة والصحیة والاقتصادیة والزراعیة والصناعیة …حتى ھذا العھد الزاھر عھد خادم الحرمین الشریفین الملك
سلمان بن عبد العزیز-حفظھ الله-
إن الیوم الوطني مناسبة عزیزة تتجدد كل عام لنرسخ أركان المواطنة ونسھم في مسیرة النھضة الكبیرة التي شملت أرجاء الوطن في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن سریع تقارع الكثیر من الدول ، بل تتمیز على كثیر من الدول بقیمھا الدینیة وتراثھا الثري وحمایتھا للعقیدة
الإسلامیة وتبنیھا الإسلام منھجاً وأسلوب حیاة وعنایتھا المتمیزة بالحرمین الشریفین.
وإننا في ھذا الیوم معنیین بان نعزز القیم ونرفع الھمم ونع ّمق في أبنائنا الحس الوطني والانتماء إلى ھذه الأمة حتى یستمر عطاء ذلك الغرس المبارك .
وإني باسم اھالي محافظة الخرج أرفع أصدق آیات التھاني والتباریك بھذا الیوم المجید لمقام والدنا خادم الحرمین الشریفین ومقام ولي عھده الأمین – سددھم الله – والى شعب المملكة العزیز سائلین المولى القدیر دوام أمن مملكتنا وأیمانھا ورغد عیشھا واجتماع كلمتھا تحت ظل ھذا الدین إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
محافظ الخرج :حكمة القيادة وقوة العزيمة جعلت عھد الوطن زاھر
في كلمة لمحافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمناسبة اليوم الوطني 88 تحدث قائلا :
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