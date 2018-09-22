محافظ الخرج :حكمة القيادة وقوة العزيمة جعلت عھد الوطن زاھر

المناطق - أشرف العصيمي

في كلمة لمحافظ محافظة الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمناسبة اليوم الوطني 88 تحدث قائلا :

تتوالى المناسبات السعیدة على ھذا الوطن العزیز وتجدد ذكرى الیوم الوطني لمملكتنا العزیزة لتعید إلى الأذھان مراحل التوحید وحلقات الكفاح والحدث التاریخي الھام لھذه الأرض المباركة في ذاكرة ووجدان أبناء ھذا الكیان ..

ھو الیوم الذي وحد فیھ المغفور لھ الملك عبد العزیز ورجالھ شتات ھذا الكیان العظیم وجعل من الفرقة وحدة وتكامل . وفي ھذه المناسبة السعیدة نستقي العبر لیعي الأجیال أحداث ھذه المعجزة الإلھیة والقصص البطولیة التي حفرھا المؤسس وأعوانھ من الآباء والأجداد – رحمھم الله – في تاریخ ھذه البلاد وقصص مسیرتھم الجھادیة الطویلة یقودھم الصدق مع الله . والتضحیة لنصرة ھذا الدین فاستطاعوا بفضل الله وبما یتمتع بھ الملك عبد العزیز من حكمة وحنكة أن یسطروا صفحة من الصفحات المشرقة الجمیلة تحت رایة التوحید فرسخ بذلك أركان ھذا الوطن وجعل منھ نسیج واحد ,,,ثم شرع في انطلاقة لمسیرة جھاد آخر.. جھاد النمو والتطور والبناء للدولة الحدیثة. فبدأت التحولات التنمویة . وواصل أبنائھ المسیر في إرساء المنجزات الضخمة: التعلیمیة والصحیة والاقتصادیة والزراعیة والصناعیة …حتى ھذا العھد الزاھر عھد خادم الحرمین الشریفین الملك

سلمان بن عبد العزیز-حفظھ الله-

إن الیوم الوطني مناسبة عزیزة تتجدد كل عام لنرسخ أركان المواطنة ونسھم في مسیرة النھضة الكبیرة التي شملت أرجاء الوطن في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن سریع تقارع الكثیر من الدول ، بل تتمیز على كثیر من الدول بقیمھا الدینیة وتراثھا الثري وحمایتھا للعقیدة

الإسلامیة وتبنیھا الإسلام منھجاً وأسلوب حیاة وعنایتھا المتمیزة بالحرمین الشریفین.

وإننا في ھذا الیوم معنیین بان نعزز القیم ونرفع الھمم ونع ّمق في أبنائنا الحس الوطني والانتماء إلى ھذه الأمة حتى یستمر عطاء ذلك الغرس المبارك .

وإني باسم اھالي محافظة الخرج أرفع أصدق آیات التھاني والتباریك بھذا الیوم المجید لمقام والدنا خادم الحرمین الشریفین ومقام ولي عھده الأمین – سددھم الله – والى شعب المملكة العزیز سائلین المولى القدیر دوام أمن مملكتنا وأیمانھا ورغد عیشھا واجتماع كلمتھا تحت ظل ھذا الدین إنھ ولي ذلك والقادر علیھ