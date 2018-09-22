احدث الأخبار

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات
منطقة القصيم
 بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن
أبرز المواد
 مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”
منطقة الرياض
 محرز يقود السيتي لاكتساح كارديف بخماسية نظيفة
أبرز المواد
 محافظ الخرج :حكمة القيادة وقوة العزيمة جعلت عھد الوطن زاھر
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله
المنطقة الشرقية
 ” الهاجري” عن اليوم الوطني : 88 عاما من الإنجازات و الأمن والإستقرار
منطقة الباحة
 مدير موقع مشروع ضباء الخضراء :مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير
منطقة تبوك
 رئيس غرفة أبها : اليوم الوطني هذا العام يختلف بعد بزوغ المشروعات الوطنية الداعمة للاقتصاد والاستثمار مع وجوب إسهامات فعالة من القطاع الخاص
منطقة عسير
 وكيل محافظة الخرج: الإنجازات في شتى مجالات الوطن من عهد المؤسس إلى عهد سلمان الحزم
منطقة الرياض
 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: الملحمة التاريخية التي سطرها الملك المؤسس قادت إلى تأسيس دولة حضارية قوية
أبرز المواد
وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

منطقة القصيم
بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة

بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة

أبرز المواد
تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن

تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن

أبرز المواد
مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”

مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”

منطقة الرياض

” الهاجري” عن اليوم الوطني : 88 عاما من الإنجازات و الأمن والإستقرار

” الهاجري” عن اليوم الوطني : 88 عاما من الإنجازات و الأمن والإستقرار
http://almnatiq.net/?p=634622
المناطق _ الباحة
رفع سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد بن عايض الهاجري ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى الثامن والثمانين للمملكة.
وقال الهاجري في تصريح صحفي بهذه المناسبة حرى بنا فى هذا اليوم أن نتذكر مؤسس هذه الدولة وموحدها وبانى أمجادها الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه ، الذى وحد الصف ونشر الأمن والأمان والاستقرار فى ربوع المملكة، وسار على نهجه أبناؤه البررة من بعده، وصولاً إلى عهد قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.
وأكد “الهاجري” ، أن للمملكة مكانتها الرفيعة في العالم و الدول الإسلامية ، حيث شرفها الله بمهد الرسالة النبوية وقبلة المسلمين، كما شرفها – سبحانه وتعالى – بالحرمين الشريفين، حيث قامت بلادنا المباركة بحمل الأمانة، تحقيقاً لعبادة الله وحده، وخدمة البشرية، والإسهام فى تحقيق الأمن والسلام والعدل والمساواة على المستوى الإقليمى والدولى.
وأشار الهاجري الى تحقّيق المملكة العربية السّعودية للكَثِير مِنَ الإنجَازات التِي تُسجّل فِي تَاريخها عَلى المُستوى الداخلي للبلاد في جَمِيع المجالات، وعَلى المستوى الخارجي سياسيَ ، وعسكريَ واقتصاديَ ، وكَان لها الدور الكبير في التأثير عَلى العالم أجمَع، فقَد استطاعت المملكة العربية السعودية أن تلعب دورَا كبيرَ فِي إصدَار القرارات المصيريّة العالمية.
وأضاف لقد حظيت المملكة العربية السعودية بإعجاب وتقدير دول العالم، لما تبذله من جهود فى مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة السبل، وتبنيها منهج الوسطية والاعتدال، كما أن ما حققته من إنجازات على المستوى الاقتصادى والتنموى جعلها تتبوأ مكانتها بين الدول الكبرى.
واختتم سفير الشباب العربي تصريحه، لا يفوتنى فى هذه الذكرى الوطنية الغالية أن أجدد الولاء والوفاء لرجل الوفاء قائد مسيرتنا سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو سيدي ولي العهد، سائلاً – الله تعالى – أن يحفظ قادتنا وبلادنا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان ورغد العيش والاستقرار .

روابط ذات صلة

اكثر من ٣٠ ألف قامت بتركيبها امانة الباحة وبلدياتها في أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين

اكثر من ٣٠ ألف قامت بتركيبها امانة الباحة وبلدياتها في أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين
امنا عسير والباحة وجازان والطائف ونجران يناقشون المشهد الحضري

امنا عسير والباحة وجازان والطائف ونجران يناقشون المشهد الحضري
أمير منطقة الباحة : المملكة بُنيت على أساس متين وقوي مُستمد من كتاب الله وسنة نبيه

أمير منطقة الباحة : المملكة بُنيت على أساس متين وقوي مُستمد من كتاب الله وسنة نبيه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*