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أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله

أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله
http://almnatiq.net/?p=634623
المناطق _ الأحساء

أوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم انه تم اعتماد تنفيذ الاعمال التطويرية لاحد ميادين طريق الملك عبدالله ” الضلع الغربي ” ، حيث تكفل بذلك مستشفى الموسى التخصصي ، مضيفاً انه تم تسمية الميدان  الواقع بمحاذاة منتزه الملك عبدالله البيئي بـ ” ميدان القيصرية ” ، مبيناً ان ذلك يأتي انطلاقاً من سعي الأمانة الى تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في خدمة المجتمع والاسهام في دفع عجلة التنمية والتطوير في المنطقة ، ضمن استراتيجيات الأمانة للإهتمام بالعناصر التجميلية والمرافق الخدمية،وان اعمال التطوير هذه سيكون له الأثر الإيجابي في تطوير ونماء القطاع الخدمي في الطرقات الرئيسية  ، في ظل مشاركة القطاع الخاص في العملية التنموية والتطويرية للأحساء ، مقدماً شكره وتقديره لمستشفى الموسى التخصصي على مبادرته الغير مستغربة في خدمة الوطن.

في حين أكد المدير التنفيذي لمستشفى الموسى التخصصي مالك الموسى  أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف المستشفى الرامية لتعزيز الشراكة المجتمعية مع الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية بالمنطقة والرغبة في الإسهام بدفع عجلة التنمية والتطوير الخدمي انطلاقًا من مسيرة البناء والتعمير والنهضة الشاملة التي تؤكدها رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأضاف الموسى .. إطلاق اسم “القيصرية” على الميدان ، جاء نظير ما حققته الأحساء من انضمامها إلى قائمة التراث العالمي باليونسكو كموقع تراث عالمي متجدد، وتقديرًا للقيمة التاريخية التي يحملها سوق القيصرية التاريخي.

الجدير بالذكر، أن ميدان “القيصرية” الجديد، يقع في تقاطع طريق الملك عبد الله مع طريق الأمير متعب بجوار منتزه الملك عبد الله البيئي ، وتبلغ مساحته 7800 متر مربع، وسوف يتم إنشاء مبنى تاريخي وسط الميدان يأخذ الطابع الأثري التاريخي وفق الطراز المعماري الذي تشتهر به الأحساء على شكل (بوابة سوق القيصرية التاريخي) كأحد أهم المواقع الثقافية والعمرانية في المحافظة.

يشار إلى أن مستشفى الموسى كان له مبادرة مجتمعية اخرى اذ تبنى في الفترة الماضية إعادة تطوير حديقة الفيصلية بمساحة 2400 متر مربع بمدينة المبرز وهي أحد مبادرات المستشفى في مجال الخدمة المجتمعية وإحدى الثمار التي انتجتها شراكة المستشفى مع أمانة الأحساء في مطلع عام 2017م.

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