احدث الأخبار

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات
منطقة القصيم
 بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة
أبرز المواد
 تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن
أبرز المواد
 مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”
منطقة الرياض
 محرز يقود السيتي لاكتساح كارديف بخماسية نظيفة
أبرز المواد
 محافظ الخرج :حكمة القيادة وقوة العزيمة جعلت عھد الوطن زاھر
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء : اعتماد انشاء ” ميدان القيصرية ” بطريق الملك عبدالله
المنطقة الشرقية
 ” الهاجري” عن اليوم الوطني : 88 عاما من الإنجازات و الأمن والإستقرار
منطقة الباحة
 مدير موقع مشروع ضباء الخضراء :مناسبة وذكرى اليوم الوطني 88 تعزيز لوحدتنا وتحفيز لرؤيتنا الواعدة بالخير
منطقة تبوك
 رئيس غرفة أبها : اليوم الوطني هذا العام يختلف بعد بزوغ المشروعات الوطنية الداعمة للاقتصاد والاستثمار مع وجوب إسهامات فعالة من القطاع الخاص
منطقة عسير
 وكيل محافظة الخرج: الإنجازات في شتى مجالات الوطن من عهد المؤسس إلى عهد سلمان الحزم
منطقة الرياض
 وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: الملحمة التاريخية التي سطرها الملك المؤسس قادت إلى تأسيس دولة حضارية قوية
أبرز المواد
وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

منطقة القصيم
بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة

بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة

أبرز المواد
تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن

تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن

أبرز المواد
مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”

مدير التعليم بمحافظة الخرج :في ذكرى اليوم الوطني 88 “الوطن شامخاً مبجلاً بين أرجاء العالم”

منطقة الرياض

محرز يقود السيتي لاكتساح كارديف بخماسية نظيفة

محرز يقود السيتي لاكتساح كارديف بخماسية نظيفة
http://almnatiq.net/?p=634632
المناطق - الرياض

قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الجديد مانشستر سيتي لاكتساح مضيفه كارديف سيتي بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقص المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو شريط أهداف “السيتيزنز” في الدقيقة (32)، ثم ضاعف البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بحلول الدقيقة (35)، وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف الألماني إلكاي غوندوغان، الهدف الثالث.

وافتتح محرز سجله التهديفي مع “السيتي” بإحرازه الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين (67 و89).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني في “البريمير ليغ” مؤقتا، خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المركز الـ19 الأخير.

روابط ذات صلة

بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة

بالفيديو.. فيضانات تجتاح تونس جراء الأمطار الغزيرة
تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن

تصعيدا للحرب التجارية.. بكين تلغي مفاوضات تجارية مع واشنطن
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: الملحمة التاريخية التي سطرها الملك المؤسس قادت إلى تأسيس دولة حضارية قوية

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: الملحمة التاريخية التي سطرها الملك المؤسس قادت إلى تأسيس دولة حضارية قوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*