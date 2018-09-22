محرز يقود السيتي لاكتساح كارديف بخماسية نظيفة

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قاد الدولي الجزائري رياض محرز فريقه الجديد مانشستر سيتي لاكتساح مضيفه كارديف سيتي بخماسية نظيفة، في مباراة أقيمت اليوم لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقص المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو شريط أهداف “السيتيزنز” في الدقيقة (32)، ثم ضاعف البرتغالي برناردو سيلفا النتيجة بحلول الدقيقة (35)، وبعد ذلك بعشر دقائق أضاف الألماني إلكاي غوندوغان، الهدف الثالث.

وافتتح محرز سجله التهديفي مع “السيتي” بإحرازه الهدفين الرابع والخامس، في الدقيقتين (67 و89).

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني في “البريمير ليغ” مؤقتا، خلف ليفربول المتصدر بـ18 نقطة، بينما تجمد رصيد كارديف عند نقطتين في المركز الـ19 الأخير.