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وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

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وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات

وكيل إمارة القصيم : المنطقة تحتفل باليوم الوطني بباقة متنوعة من الفعاليات
http://almnatiq.net/?p=634640
المناطق _ بريدة

تحتفل منطقة القصيم ، باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانون ، بجملة مميزة من الفعاليات الترفيهية المتنوعة ، حيث تأتي تلك الفعاليات والاحتفالات تخليداً لذكرى هذه المناسبة الوطنية الغالية والخالدة في قلوب كل السعوديين ، وقد توشحت مدن ومحافظات المنطقة اللون الأخضر احتفاءً بالمناسبة الوطنية الغالية ، حيث تنتشر أعلام المملكة وصور الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ ، وصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد ـ حفظهما الله ـ على جوانب الطرق والساحات العامة والميادين ، وعبارات التقدير للوطن المعطاء في مئات اللوحات بتصاميم خضراء.‏

وأوضح وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن بن حسين الوزان ، أنه وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن لجنة الاحتفال باليوم الوطني بالمنطقة ، ستقيم العديد من الفعاليات المتنوعة للعائلات والشباب وزوار المنطقة في عدد من المواقع المختلفة ابتهاجاً بهذه المناسبة الغالية ، وستكون الاحتفالات على شكل فعاليات متنوعة ، حيث ستضيئ الهيئة العامة للترفيه سماء المنطقة بالألعاب النارية التي تنطلق من مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة ، يتضمنه إقامة حفل رئيسي يوم الأحد يشتمل على أوبريت وقصائد شعرية والعرضة السعودية والفنون الشعبية ، بالإضافة إلى الفعاليات المصاحبة لفرق للأطفال ، وعروض الطبول المضيئة والعمالقة والمهارات الكروية.

وأشار الوزان إلى أنه سوف تقام احتفالات في جميع المحافظات والمراكز بالمنطقة بالتنسيق مع المحافظة ووفق البرنامج المعد للاحتفال بهذا اليوم ، حيث تم تخصيص فعاليات متنوعة للشباب للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني ، لافتاً إلى أن المنظمون حرصوا على أن تكون الفعاليات بمستوى احترافي عالٍ وضخم ومتنوع ، وبطابع وطني وشامل لكافة أفراد العائلة.

وبين الوزان ، أن القطاعان العام والخاص أكدا جاهزيتهما لهذه المناسبة الوطنية ببرامج وفعاليات متنوعة على مستوى المنطقة ، مثمناً لهيئة الترفيه تنظيم الاحتفال ، ولأمانة منطقة القصيم تفاعلها لإنهاء كافة الاستعدادات لهذه المناسبة الوطنية ، من خلال وضع خطة متكاملة مسبقاً تتضمن التجهيزات والاستعدادات والفعاليات التي ستقام في اليوم الوطني.

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