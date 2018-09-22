“متحدث العمل”: العامل يستحق إجازة اليوم الوطني.. وإذا صادف إجازة يعوَّض

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، ، أن العامل يستحق إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول يوم من برج الميزان بحسب تقويم أم القرى.

وقال: إذا صادف يوم راحة أسبوعية يعوَّض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.