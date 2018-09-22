احدث الأخبار

طلعة وطنية” إحدى فعاليات الترفيه في الباحة تجذب آلاف الزوار للباحة‎ ‎‏
منوعات
 مدير فرع السياحة بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني
منطقة تبوك
 عبدالعزيز وسلمان .. سلمان ومحمد .. ما أشبه الليلة بالبارحة !
يكتبون
 الوحدة يمطر شباك الرائد برباعية
أبرز المواد
 تركي آل الشيخ يوجه بعلاج معتز هوساوي خارج المملكة بصورة عاجلة
أبرز المواد
 “متحدث العمل”: العامل يستحق إجازة اليوم الوطني.. وإذا صادف إجازة يعوَّض
أبرز المواد
 وزير الإعلام البحريني: مواقف المملكة المشرفة راسخة في وجدان الأمة العربية والإسلامية
أبرز المواد
 ولي العهد يرعى الحفل الختامي لمهرجان سموه للهجن
أبرز المواد
 منسوبي مستشفى الولادة والأطفال بتبوك : اليوم الوطني للمملكة مسيرة 88 عاماً من الإنجازات  
منطقة تبوك
 التحلية ترفع التهنئة للقيادة الحكيمة بذكرى اليوم الوطني 88 وتوقع مذكرة تفاهم لتدريب 888  مهندساً
أبرز المواد
 انطلاق “فوق هام بالسحب” في الجوف وسط حضور مميز‎
منطقة الجوف
 المنتخب السعودي لكرة اليد للناشئين يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في مقدونيا
أبرز المواد
طلعة وطنية” إحدى فعاليات الترفيه في الباحة تجذب آلاف الزوار للباحة‎ ‎‏

طلعة وطنية” إحدى فعاليات الترفيه في الباحة تجذب آلاف الزوار للباحة‎ ‎‏

منوعات
مدير فرع السياحة بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

مدير فرع السياحة بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

منطقة تبوك
عبدالعزيز وسلمان .. سلمان ومحمد .. ما أشبه الليلة بالبارحة !

عبدالعزيز وسلمان .. سلمان ومحمد .. ما أشبه الليلة بالبارحة !

يكتبون
الوحدة يمطر شباك الرائد برباعية

الوحدة يمطر شباك الرائد برباعية

أبرز المواد

عبدالعزيز وسلمان .. سلمان ومحمد .. ما أشبه الليلة بالبارحة !

عبدالعزيز وسلمان .. سلمان ومحمد .. ما أشبه الليلة بالبارحة !
http://almnatiq.net/?p=634710
بقلم: تركي بن طلال بن عبدالعزيز *                         

في السابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1351هـ أصدر جلالة المغفور له، بإذن الله، الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، مرسومه الملكي الكريم الذي أعلن فيه توحيد البلاد وتسميتها باسم (المملكة العربية السعودية) ابتداء من يوم الخميس 23 سبتمبر 1932م الموافق للأول من برج الميزان، فكان هذا اليوم المجيد يومًا فارقًا في حياة المملكة، فأصبحت ذكراه السنوية يومًا وطنيًّا لهذا الكيان العظيم.
ففي ظل حربين عالميتين عصفتا بالعالم بأسره، وفي الوقت الذي أصبحت فيه الحرب على العروبة والعرب هدفًا معلنًا لأصحاب الاتحاد والترقي، بعد أن تمكنوا من التلاعب بالخلافة مفهومًا وأشخاصًا وقراراتٍ سنين طويلة، قبل أن يكشفوا عن فكرهم العنصري المقيت، الذي لا معنى لـ(الاتحاد) فيه إلا التخلي عن العرب بعد قرون من تجهيلهم وتجاهلهم، ولا مفهوم لـ(الترقِّي) عنده إلا الأنفة من الاتصال بالعرب والعروبة والعربية، وإعلان أن الوقوف في ذيل أي أمة من الأمم أولى وأكرم وأجدى من الوقوف رأسًا مع العرب والعروبة: جاءت حركة الملك عبدالعزيز رحمه الله، لا لإعادة أمجاد الدولة السعودية فحسب، بل استجابة لضرورة شرعية إسلامية ولضرورة قومية عربية، تعيد للإسلام نوره وجلاله، وتنصر العروبة المضطهدة مكانًا ولغة وإنسانًا، فكان تأييد الله ونصره وتمكينه حليفًا له ولرجاله، حتى توحد هذا الوطن العظيم: ناصرًا لدين الله، مقيمًا لعدالة الإسلام، ناشرًا لأنواره، خادمًا لقبلته ومسجد نبيه، معتزًا بعروبته وعربيته، مؤمنًا بحق شعبه في منافسة أمم الأرض في كل ميدان، متسلِّحًا بقوة الحق، وطهارة التاريخ، وصدق العزيمة، والتحام الصف.
ولأن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، كانت المملكة العربية السعودية استثناء في تاريخ الدول، فقد أصبحت في مدة وجيزة جدًّا اسمًا حاضرًا في قلب العالم كله سياسة وحضارة واقتصادًا، مشاركًا بأصالة وقوة واقتدار في صناعة الاستقرار العالمي وأمنه وسلامته ورخائه، واستطاع الشعب السعودي العظيم أن يثبت بالأفعال لا بالأقوال قدرته على الإبداع في جميع المجالات العسكرية والعلمية والأدبية والاجتماعية والفنية، فكان الشعب استثناء كما كان الوطن استثناء، وكان أعظم مظاهر استثنائيته أنه صمد صمودًا قاهرًا تحطمت عليه أحلام دعاة الفوضى وعشاق الخراب ومروجي الضلال والظلام والرجعية.
وها نحن اليوم في الذكرى الثامنة والثمانين لليوم الوطني السعودي المجيد، نحتفل ونحتفي بمكاسب الآباء والأجداد من القادة والشعب، وقلوبنا ملأى بالحب والشكر والعرفان لهم على ما قدموه من تضحيات وبطولات وأمجاد، حافلة بالفخر والإجلال لهم ولأعمالهم الخالدة ومنجزاتهم الرائدة، محفوفين بالعزيمة والتفاؤل على إكمال مسيرة العطاء ورحلة البناء، في مرحلة جديدة من مراحل التفوق، وخطوة مديدة من خطوات السبق، في ظل ملك عظيم وقائد حكيم، ولد حين ولد الوطن، فنشأ معه، وشاركه تفصيلات مسيرته شدةً ورخاءً، وتضحيةً وعطاءً، فكان فكره للوطن ضياءً، وهمته لأمجاده بناءً: سلمان بن عبدالعزيز، ذاكرة الوطن وحافظ تاريخه وباني عاصمته ومحور سياسته، الذي مُنح الثقة من أبيه وهو شابٌّ، فكان أهلا لها، قائمًا بأعبائها، محلِّقًا بأهدافها، محقِّقًا لطموحاتها، فلما تولى الملك أعاد حكمة والده وحنكة أستاذه وقدوته، ففتح الباب أمام شباب وطنه للقيادة والريادة والتفكير والتخطيط والتنفيذ، فأطلق الرؤية الوطنية المباركة 2030 بأهداف عالية الطموح، ووسائل بالغة الدقة، وأوكل مهام تنفيذها وأعباء القيام بها إلى جميع الشباب السعودي ذكورًا وإناثًا دون استثناء، واختار لقيادتهم شابًّا قد صنعه على عينه، وصقله بيمينه، وأودع فيه تجارب أيامه وخلاصة أعوامه: ولي العهد أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان أهلا للثقة، ناهضًا بالأمانة، فلا تكاد تشرق شمس يوم إلا ومعها صبح جديد، ينقش بأنواره في كل شبر من هذا الوطن الصاعد الصامد:
نبني كما كانت أوائلنا      تبني ونفعلُ فوق ما فعلوا
فما أشبه الليلة بالبارحة!

*نائب أمير منطقة عسير

روابط ذات صلة

88 عاما .. كفاحٌ ثم أمنٌ وأمان

88 عاما .. كفاحٌ ثم أمنٌ وأمان
مجد و عزة

مجد و عزة
تبوك .. زهرة المدائن

تبوك .. زهرة المدائن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*