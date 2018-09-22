مدير فرع السياحة بتبوك يهنئ القيادة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

المناطق - تبوك - علي العميري

عبر مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك بن محمد الشليبي, بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة، عن تمازج مشاعر الفرح ومشاعر الفخر في ذات اللحظة بهذه المناسبة الغالية والمملكة تحقق العديد من الانجازات التي رسمتها الرؤية الطموحة رؤية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومهندس الرؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – .

وأضاف : إن أهداف رؤية 2030 بدأت بوادرها تتحقق على أرض الواقع، منها مشروعات بدأ العمل بتنفيذها، ومشروعات أعلن عنها، وهذا ما يجعل المملكة نموذج مشرفاً يحتذي به بين دول العالم ويعزز من مكانتها في ركب الدول المتقدمة.

ورفع الدكتور الشليبي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ88 لبلادنا الغالية وإلى الأسرة المالكة الكريمة، الشعب السعودي النبيل، داعياً الله سبحانه أن يعز قيادة بلادنا وأن يديم عليها أمنها وأمانها.