فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
وقالت مصادر يمنية أن عناصر الميليشيا أقدمت على تفجير مركز تحفيظ للقران الكريم ومسجد مكون من ثلاثة طوابق بشعب الدوش قرية بني حسن في مديرية عبس.
وأضافت المصادر، وفقًا للموقع الرسمي للجيش اليمني/ سبتمبر نت/ أن الميليشيا أقدمت على العملية بعد أن قامت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على تفجير ثلاثة منازل في المنطقة ذاتها.
ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن بمديرية عبس اليمنية
فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.
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