احدث الأخبار

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..
منطقة جازان
 مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..
منوعات
 وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل
منطقة جازان
 أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية
منطقة القصيم
 مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف
أبرز المواد
 مشايخ القبائل بمنطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة والتضحيات العظيمة للمؤسس
منطقة تبوك
 ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية
أبرز المواد
 وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين
أبرز المواد
 مستشار ترامب: إيران تقترب من الانهيار.. وخامنئي وقادته فاسدون وقتلة
أبرز المواد
 حادث سير غريب.. شاحنة علقت في النافذة
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم: اليوم الوطني نستلهم من خلاله عبق الماضي وجميل الحاضر وبهاء المستقبل المشرق
منطقة القصيم
مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

منطقة جازان
مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

منوعات
وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

منطقة جازان
أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية

أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية

منطقة القصيم

ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية

ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية
http://almnatiq.net/?p=634746
المناطق - واس

فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، ‏مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس ‏بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.‏
وقالت مصادر يمنية أن عناصر الميليشيا أقدمت على ‏تفجير مركز تحفيظ للقران الكريم ومسجد مكون من ‏ثلاثة طوابق بشعب الدوش قرية بني حسن في مديرية ‏عبس.‏
وأضافت المصادر، وفقًا للموقع الرسمي للجيش ‏اليمني/ سبتمبر نت/ أن الميليشيا أقدمت على العملية ‏بعد أن قامت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على ‏تفجير ثلاثة منازل في المنطقة ذاتها.‏

روابط ذات صلة

مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب

مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب
خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف
وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين

وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*