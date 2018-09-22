ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية

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فجرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران، ‏مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية عبس ‏بمحافظة حجة، شمال غربي اليمن.‏

وقالت مصادر يمنية أن عناصر الميليشيا أقدمت على ‏تفجير مركز تحفيظ للقران الكريم ومسجد مكون من ‏ثلاثة طوابق بشعب الدوش قرية بني حسن في مديرية ‏عبس.‏

وأضافت المصادر، وفقًا للموقع الرسمي للجيش ‏اليمني/ سبتمبر نت/ أن الميليشيا أقدمت على العملية ‏بعد أن قامت في وقت سابق من الأسبوع الماضي على ‏تفجير ثلاثة منازل في المنطقة ذاتها.‏