مشايخ القبائل بمنطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة والتضحيات العظيمة للمؤسس

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رفع عدد من مشايخ القبائل في منطقة تبوك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وإلى الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة.

وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة العزيزة التي نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة البطولية والتضحيات العظيمة بكل عزة وفخر للمؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – الذي وحّد القلوب وجمع الفرقاء ووحد الوطن وجمع شتاته تحت راية “لا إله الا الله محمد رسول الله” وصنع لبلادنا الغالية مجداً نضاهي به الأمم كافة.

وأكد شيخ شمل مشايخ قبائل بلي سليمان بن محمد بن رفادة, أن الذكرى الـ88 لليوم الوطني للمملكة تجسد الفخر والاعتزاز بهذا الكيان الشامخ الذي أرسى دعائمه ووحد شتاته الملك المؤسس -رحمه الله – ورجاله الأوفياء واستكمل المسيرة وحمل الأمانة من بعده أبنائه البررة الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله – ووطننا الغالي في نماء وتطور وفي أمن وأمان.

وقال: إن الملك عبدالعزيز – رحمه الله – أسس هذه البلاد من منطلقات ثابته معتمداً على كتاب الله وسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن هنا جاء توحيد هذا الكيان العظيم تحت راية ” لا إله الا الله محمد رسول الله ” بعد أن حول واقع التناحر والشتات والفرقة وفقدان الأمن إلى وطن واحد ومسيرة تنموية كبيرة, مشيراً إلى أنه في هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

ورفع الشيخ ابن رفادة باسمه ونيابة عن قبائل بلي كافة بهذه المناسبة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ـ، ولصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي كافة، بمناسبة الذكرى الـ88 لليوم الوطني.

من جهته رفع شيخ قبيله الشراعبه من عنزه الشيخ رجاء عبدالله ابن خشيبان الشرعبي, أصالة عن نفسه ونيابة عن قبيلة الشراعبه أسمى معاني التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 للمملكة, مجددين البيعة ومؤكدين على الولاء وعلى الوفاء والطاعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهمها الله ـ حريصين على تنفيذ أوامر وتوجيهات قادتنا وولاة أمرنا على السمع والطاعة في المنشط والمكره، ناذرين أنفسنا وأبناءنا وأموالنا للذود عنهم وعن وطننا.

وأكد على ضرورة استشعار ما ننعم به من أمن وأمان ورغد بالعيش مستذكرين حال البلاد قبيل توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود – حمه الله – الذي حولها من الشتات والتناحر والفرقة إلى أن أضحت واحة للأمن والاستقرار ومثال يحتذى به بين الدول والشعوب والأمم، وأكمل المسيرة وحمل الراية من بعده أبناؤه الملوك البررة، حتى وصلت بلادنا في وقتنا الحاضر إلى مكانة كبيرة ومسمى مؤثر وصوت مسموع على الخارطة الدولية.

وأشار الشيخ رجاء إلى ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ من إنجازات في المجالات كافة ومحاربة للفساد وتطوير للتشريعات وطرح للرؤى والتخطيط المدروس وفق استراتيجية ومنهجية مواكبة لما يجري من تحولات في العالم مع تمسكها بثوابتها النابعة من ديننا الحنيف للنهوض بالوطن والمواطن الذي جعلته محور التنمية وأساسها، فهذا عهد التطور والرقي والنماء وعهد الحزم والعزم.

وختم شيخ قبيلة الشراعبه تصريحه مبتهلاً إلى الله عز وجل أن يُديم عز المملكة ورفعتها وأمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يسبغ عليهما وافر الصحة ويمدهم بالقوة والعون لكل ما من شأنه خير وعز ورفعة للدين والوطن والمواطن فهنيئاً للعالم أجمع بهذا الوطن العظيم.

من جانبه رفع شيخ قبيلة العمران الشيخ محمد بن مقبول ابن ذياب بالأصالة عن نفس وعن قبيلة العمران بعموم منطقة تبوك كافة التهنئة للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة تبوك وإلى الشعب السعودي النبيل كافة، بمناسبة الذكرى الــ 88 لليوم الوطني, عاداً مرور هذه الذكرى على هذا الوطن الغالي استلهام للماضي العريق الذي أسسه ووحد شتاته الملك وجمع كلمته ووحد صفه الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله ورجاله المخلصين وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة من بعده.

وقال: إنني وأبناء قبيلتي ننتهز هذه الذكرى العطرة لنؤكد على الولاء ومجددين البيعة لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين ـ حفظهم الله ـ على السمع والطاعة وفي المشط والمكره وإننا نقف جميعا جنبا إلى جنب حول قادتنا أعزهم الله مدافعين عنهم وعن كل جزء من المملكة العربية السعودية ومستأمرين بأوامرهم.

ونوه بما تحقق من نقلات نوعيه وقفزات نوعيه في هذا العهد الميمون في عموم مناطق المملكة وبشكل خاص في منطقة تبوك بإقرار المشاريع العملاقة والتي يتصدرها مشروع “نيوم” ومشروع “البحر الأحمر” وفق رؤية المملكة 2030 إضافة لما تحقق في كافة المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية والخدمية.

وأهاب الشيخ ابن ذياب بشرائح المجتمع كافة بوجوب الحفاظ على وحدة الكلمة خلف القيادة الرشيدة والمحافظة على مقدرات الوطن والدفاع عن حدوده والذود عن وحدته بالنفس وبالغالي والنفيس، دعياً الله أن يديم على وطننا المملكة العربية السعودية أمنها وأمانها واستقرارها ووحدتها وعزها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وأن يعيد علينا هذه المناسبة أعواماً عديدة وأزمنة مديده.

رفع شيخ قبيلة العميرات الشيخ ماجد بن سليمان بن شهبي أصالة عن نفسه وعن قبيلة العميرات أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو امير منطقة تبوك الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز – والشعب السعودي بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة.

وقال العميري تحل علينا الذكرى الثامنة والثمانين لتوحيد المملكة العربية السعودية ونحن في خير وأمان وقوة ومجد وعز وسؤدد ولحمة وطنية لا مثيل لها نواصل بناء وطننا بقوة وعزيمة وهمم عالية في ضوء رؤية واعدة لما نريد بلوغه والوصول إليه وتحقيقه لمستقبل بلادنا بإذن الله .

وختم قوله أسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار وأن نعود لمثل هذه الذكرى ونحن نعيش في تطور ونمو في ظل قيادتنا الرشيدة رعاها الله وكل ذكرى ليوم الوطن وهوا في عز وتمكين ومنعة .

عبر شيخ قبيلة المساعيد الشيخ محمد بن سليمان المسعودي أصالة ونيابة أفراد القبيلة عن مشاعر الاعتزاز والفخر بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ٨٨ الذي يرمز إلى توحيد الوطن وانطلاق النهضة المباركة على يد الموحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه .

وقال المسعودي بمناسبة اليوم الوطني ان الملك عبدالعزيز رحمه الله وحد شتات الوطن تحت راية التوحيد الخالدة ووضع الأسس المتينة لبناء إنسانه وحضارته التي نستشرف مع هذه الذكرى المجيدة حجم الإنجازات الهائلة التي تحققت للوطن في زمن قياسي من عمر الزمن .

وأضاف المسعودي أن من أعظم صور الوفاء للماضي هو أن المملكة اليوم تمتلك استراتيجية واضحة للمستقبل، تمثلت في رؤية 2030 وبرامجها التي بدأت في حصد ثمارها، وبات مسار التقدم ملموساً على أرض الواقع من خلال إنشاء مشاريع استراتيجية عملاقة، واتفاقيات دولية وشراكات ضخمة مع أقوى الدول والكيانات الاقتصادية والاستثمارية.

وسأل الله العلي القدير أن تحل هذه المناسبة المجيدة كل عام وحكومتنا الرشيدة وبلادنا الغالية.