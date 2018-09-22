احدث الأخبار

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..
منطقة جازان
 مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..
منوعات
 وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل
منطقة جازان
 أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية
منطقة القصيم
 مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف
أبرز المواد
 مشايخ القبائل بمنطقة تبوك: ذكرى اليوم الوطني نستلهم من خلالها تاريخ الملحمة والتضحيات العظيمة للمؤسس
منطقة تبوك
 ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية
أبرز المواد
 وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين
أبرز المواد
 مستشار ترامب: إيران تقترب من الانهيار.. وخامنئي وقادته فاسدون وقتلة
أبرز المواد
 حادث سير غريب.. شاحنة علقت في النافذة
أبرز المواد
 مدير شرطة القصيم: اليوم الوطني نستلهم من خلاله عبق الماضي وجميل الحاضر وبهاء المستقبل المشرق
منطقة القصيم
مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

منطقة جازان
مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

منوعات
وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

منطقة جازان
أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية

أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية

منطقة القصيم

مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب

مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب
http://almnatiq.net/?p=634755
المناطق - واس

قتل وأصيب 14 عنصراً من مليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، في ‏مواجهات مع ‏الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب.‏
وقال مصدر عسكري يمني ” إن قوات من ‏الجيش ‏خاضت اشتباكات مع مجموعة من ‏عناصر ‏المليشيا الحوثية، في جبهة صرواح ‏غربي مأرب ‏أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ‏المليشيا وإصابة ‏‏6 آخرين”.
وأوضح المصدر، في تصريح لموقع / ‏سبتمبرنت / الحكومي اليمني، أن المواجهات ‏دارت بين ‏الجانبين عقب عملية تسلل لمليشيا ‏الحوثي إلى ‏مواقع تقع تحت سيطرة الجيش ‏الوطني في ‏صرواح.‏
وفي السياق، شنّ الجيش اليمني، قصفاً ‏مدفعياً ‏استهدف تعزيزات وتجمعات متفرقة ‏للمليشيات ‏بذات الجبهة صرواح وأسفر القصف ‏عن خسائر ‏بشرية ومادية في صفوف ‏الانقلابين.‏

روابط ذات صلة

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف

خادم الحرمين الشريفين يوجه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية في محافظة الطائف
ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية

ميليشيا الحوثي تفجر مسجدًا ومركز لتحفيظ القرآن ‏بمديرية عبس اليمنية
وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين

وزير خارجية أمريكا: إيران تعرقل السلام في اليمن بدعمها للحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*