مقتل وإصابة 14 من عناصر مليشيا الحوثي ‏في ‏مواجهات مع الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب

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قتل وأصيب 14 عنصراً من مليشيا ‏الحوثي ‏الانقلابية المدعومة من إيران، في ‏مواجهات مع ‏الجيش اليمني غرب محافظة ‏مأرب.‏

وقال مصدر عسكري يمني ” إن قوات من ‏الجيش ‏خاضت اشتباكات مع مجموعة من ‏عناصر ‏المليشيا الحوثية، في جبهة صرواح ‏غربي مأرب ‏أسفرت عن مقتل 8 من عناصر ‏المليشيا وإصابة ‏‏6 آخرين”.

وأوضح المصدر، في تصريح لموقع / ‏سبتمبرنت / الحكومي اليمني، أن المواجهات ‏دارت بين ‏الجانبين عقب عملية تسلل لمليشيا ‏الحوثي إلى ‏مواقع تقع تحت سيطرة الجيش ‏الوطني في ‏صرواح.‏

وفي السياق، شنّ الجيش اليمني، قصفاً ‏مدفعياً ‏استهدف تعزيزات وتجمعات متفرقة ‏للمليشيات ‏بذات الجبهة صرواح وأسفر القصف ‏عن خسائر ‏بشرية ومادية في صفوف ‏الانقلابين.‏