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أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية

أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية
http://almnatiq.net/?p=634757
المناطق / بريدة

رفع أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أسمى التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 88 .

وقال بهذه المناسبة : يحتفي الوطن والمواطن هذه الأيام بالذكرى الغالية ، ذكرى اليوم الوطني 88 لهذه البلاد المباركة وتوحيدها على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه ، وتأسيس هذه الدولة على أسس متينة حتى باتت تمتلك موقع هام على الصعيد العالمي والإسلامي ، بمنجزات متتالية وإسهامات في كافة الاتجاهات.

وأضاف: تأتي ذكرى اليوم الوطني والمملكة تشهد تحولات كبرى وهامة أحدثتها رؤية 2030 على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظهما الله-

وقال: “نحتفي هذا العام بهذه المناسبة الغالية ، وكافة قطاعات الدولة تبذل جهود متواصلة لخدمة الوطن والمواطن وفق تطلعات وتوجيهات القيادة الحكيمة ، والقطاع البلدي أحدها ، إذ يواصل الخطوات التنموية المتسارعة والمشاريع النوعية المباشرة لحياة كريمة وخدمة نوعية ومميزة بكافة الاتجاهات في المجالات الخدمية والتنموية والمجتمعية”.

وسأل الله أن يحفظ بلادنا وقياداتنا ، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.

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