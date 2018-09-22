وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

المناطق - جازان

يحق لكل مواطن أن يعتز بوطنه ويتذكر أمجاده ويفتخر بمنجزاته ويستشرق مستقبله فكل أمه من الأمم تحتفل بذكرى الانجازات الوطنية العظيمة فما بالك أذا كانت هذه الانجازات توحيد بناء ..

أننا في هذه المناسبه نسال الله القدير ان يرحم موحد هذه البلاد وباني نهضتها الحديثة الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه وان يرحم أبناءه البررة الكرام الذين تولو سده الحكم من بعده فحملوا الراية وأدوا الامانه وابلغوا الرساله ولم يحييدو عن نهج الموحد وان يوفق ولي أمرنا سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والى سيدي صاحب السمو الملكي الاميرمحمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهم الله والى الاسرة المالكه والشعب السعودي وكل عام والوطن بخير ..

بقلم – وليد بن سلطان الصنعاوي

مدير الشؤون الخاصه مكتب نائب امير منطقة جازان ..