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مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

منطقة جازان
مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

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وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل

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مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..

مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..
http://almnatiq.net/?p=634763
المناطق - جازان

تحل ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية في غرة الميزان وهو اليوم الأغر الذي يتذكر فيه المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا الوطن المعطاء..اليوم الوطني، يوم توحيد هذا الكيان العملاق على يد جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – طيب الله ثراه – وفي هذه المناسبة الغالية نسجل فخرنا واعتزازنا بالمنجزات الحضارية الفريدة والشواهد الكبيرة التي أرست قاعدة متينة لحاضر زاهر وغد مشرق في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.
تمر علينا هذه الذكرى لنستلهم العبر والدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز الذي استطاع بحنكته ونافذ بصيرته، وقبل ذلك كله بإيمانه الراسخ بالله جل وعلا أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ ويشيد منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد – إن شاء الله – من الرقي والتقدم في سعينا الدائم لكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.
بقلم – تريحيب بن حفيظ
مدير عام مكتب سمو امير منطقه جازان ..

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