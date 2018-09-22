مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..

المناطق - جازان

تعيش المملكة العربية السعودية فرحة يومها الوطني الثامن والثمانين منذو ذكرى التأسيس والتي تستوجب علينا جميعا شكر الله عزوجل على ما أنعم به على بلادنا من نعم كثيرة وما أفاء به عليها من خيرات عظيمة ..

وما أختصها به من مكانة رفيعة كونها مهد الرسالات وأرض الحرمين الشريفين .. وقد هيأ الله عز وجل قائدا ملهما جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه الذي جمع شتاتها ووحد كلمتها تحت راية التوحيد لا اله الا الله محمدا رسول الله ..

وأقام على يديه هذا الكيان الذي يعد انموذجا يحتذى به في وحدته وترابطه وتلاحم ابنائه قيادة وشعبا ..

إن ما تعيشه المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية شاملة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحفظه الله ..

وماقامت عليه المملكة العربية السعودية لتشهد كل تلك التحولات التي تواكب معطيات العصر إنطلاقا من رؤية المملكة 2030 ..

تلك الرؤية المستقبلية التي صاغها باحرف من ذهب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ..

انطلاقا من حرص سموه على توفير اسباب وسبل الحياة الكريمة للمواطن في شتى المجالات التنموية ..

إن ما تحقق لهذه البلاد الطاهره المباركة وانسانها يتطلب منا جميعا العمل على تعزيز أمنها وأمانها قولا وعملا أفرادا ومؤسسات والدفاع عن مقدساتها وصيانة مقدراتها وحماية مكتسباتها ..

وكل عام والوطن بخير ..

بقلم – سليمان ابو ملحه

مدير عام مكتب سمو نائب امير منطقة جازان ..