فرض الجيش اليمني حصارًا من محورين على ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مركز مديرية باقم، في شمالي محافظة صعده.
وقال مصدر عسكري يمني، إن قوات الجيش فرضت حصارًا على الميليشيا في مركز باقم من المحورين الشرقي والشمالي الغربي بعد لجوئها إلى داخل المناطق السكنية.
وأضاف المصدر، في تصريح نقله موقع / سبتمبر نت/ التابع للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش تواصل تمشيط المناطق الشمالية الغربية لمركز المديرية بدعم وإسناد من مقاتلات التحالف العربي وطيران الأباتشي.
وتنفذ قوات الجيش اليمنية عمليات عسكرية واسعة بالقرب من مركز مديرية باقم في خطوة تهدف إلى إعادة تطبيع الأوضاع فيها بشكل كامل وفتح خطوط لعودة النازحين.
الجيش اليمني يفرض حصارا على الحوثي في مديرية باقم بصعدة
فرض الجيش اليمني حصارًا من محورين على ميليشيا الحوثي الإنقلابية في مركز مديرية باقم، في شمالي محافظة صعده.
التعليقات (٠) اضف تعليق