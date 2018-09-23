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برج القاهرة يتزين بالأخضر احتفالا باليوم الوطني.. ومصريون: “لن تجدونا إلا معا”

برج القاهرة يتزين بالأخضر احتفالا باليوم الوطني.. ومصريون: “لن تجدونا إلا معا”
http://almnatiq.net/?p=634774
المناطق - وكالات

اكتسى برج القاهرة أشهر معلم سياحي مصري باللون الأخضر، احتفالا باليوم الوطني السعودي، في خطوة تجسد قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأثارت اللفتة إعجاب المصريين الذين تبادلوا التعليقات على مواقع التواصل، متضمنة عبارات الحب والمودة بين الشعبين الشقيقين ومجسدة لعلاقات الإخوة بينهما، فيما كانت التعليقات البارزة هي “لن تجدونا إلا معا”، “واللهم احفظ بلاد الحرمين”.

يذكر أن برج القاهرة بني عام 1961 ويقع على ضفاف النيل في قلب العاصمة المصرية، وتم تصميمه على هيئة زهرة اللوتس.

يبلغ ارتفاع البرج 187 متراً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني، ويمكن مشاهدة أغلب معالم ومباني القاهرة من أعلى قمته.

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