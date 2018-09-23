مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني الـ 88 للمملكة

المناطق - الرياض

نظمت مطارات أبوظبي مجموعة من الأنشطة والفعاليات الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

وتسلط الفعاليات التي تستمر حتى 25 سبتمبر الجاري، الضوء على مدى عمق العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين فيما تقدم “مطارات أبوظبي” في هذه الذكرى الغالية عروضاً خاصة وجوائز للمواطنين السعوديين.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي برايان تومبسون ” إن احتفالاتنا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تجسد مدى عمق العلاقات الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية”.