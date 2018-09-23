وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق

المناطق - وكالات

أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، أن ‏جهود مكافحة الإرهاب في بلاده تجري على قدم ‏وساق.‏

وقال خلال لقائه في نيويورك، وكيل الأمين ‏العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب ‏فلاديمير فورونكوف ” إنه قد تم بالفعل دحر ‏التنظيمات الارهابية في مناطق عدة في اليمن”.‏

وأشار اليماني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية، إلى أهمية الجهود التي يبذلها مكتب ‏الوكيل الأممي لتعزيز التعاون الدولي من أجل ‏مكافحة خطر الإرهاب، وآخرها مؤتمر الأمم ‏المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة ‏الإرهاب في الدول الأعضاء والذي شاركت فيه ‏اليمن بوفد ترأسه نائب رئيس جهاز الأمن ‏القومي. ‏

ودعا وزير الخارجية اليمني، خلال اللقاء الذي ‏تم على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية ‏العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعم مكتب ‏وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة ‏الإرهاب لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة ‏الإرهاب والاستفادة من الخبرات الأممية في هذا ‏المجال خاصة في بناء القدرات وتقييم ‏الاحتياجات.‏

من جانبه، رحب فورونكوف بجهود الحكومة ‏اليمنية في مكافحة الإرهاب واهتمامها ‏بالمشاركة في تعزيز العمل الدولي المشترك، مشيراً إلى أن مكتبه يتطلع إلى ‏تعزيز الشراكة مع اليمن وتقديم الدعم ‏والخبرات، لافتاً الانتباه إلى أن هناك توجه لعقد ‏مؤتمر سنوي تنظمه الأمم المتحدة لمكافحة ‏خطر الإرهاب والذي يتطلع فيه إلى المشاركة ‏الفاعلة والمستمرة للحكومة اليمنية.‏