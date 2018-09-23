احدث الأخبار

جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين
منوعات
 بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”
أبرز المواد
 وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق
أبرز المواد
 الرياض “تتزين” باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن
أبرز المواد
 مطارات أبوظبي تحتفي باليوم الوطني الـ 88 للمملكة
أبرز المواد
 برج القاهرة يتزين بالأخضر احتفالا باليوم الوطني.. ومصريون: “لن تجدونا إلا معا”
أبرز المواد
 الجيش اليمني يفرض حصارا على ‏‏الحوثي في مديرية باقم ‏بصعدة
أبرز المواد
 مدير عام مكتب نائب أمير جازان : أرض الحرمين ومهد الرسالات وبها راية التوحيد ترفرف ..
منطقة جازان
 مدير عام مكتب أمير جازان : نستلهم الذكرى الخالدة لتوحيد هذا الوطن الشامخ ..
منوعات
 وليد الصنعاوي : اليوم الوطني اعتزاز بالمنجزات واستشراق المستقبل
منطقة جازان
 أمين منطقة القصيم: اليوم الوطني ذكرى المنجزات المتتالية
منطقة القصيم
جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة

جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة

أبرز المواد
خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

منوعات
بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”

أبرز المواد
وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق

وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق

أبرز المواد

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”

بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”
http://almnatiq.net/?p=634793

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم فعالية ” سيرة مجد 2 ” بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض .

وهنأ في تصريح صحفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ، كما هنأ القيادة بعطاءات أبناء وبنات الوطن في الاحتفال بهذه المناسبة.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالتفاعل الكبير من قبل المجتمع واصفاً إياه بالرائع, مؤكداً أن أبناء المملكة في صفوف سليمة وواضحة وجلية لا تقبل بالدخلاء بينها .

وأعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته بما شاهده في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال فعالية ” سيرة مجد 2″ ، مقدماً شكره لصاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت فيصل رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، وأعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال تؤسس للوطن وأعمال الوطن ومهام الوطن.

وتضمنت فعالية ” سيرة مجد ” العديد من الأنشطة الموسيقية والفلوكلوريات الوطنية عبر مَشَاهِد تسلّط الضوء على التنوّع في مملكتنا الحبيبة.

روابط ذات صلة

جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة

جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة
وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق

وزير الخارجية اليمني: ‏جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم ‏وساق
الرياض “تتزين” باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن

الرياض “تتزين” باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*