بمناسبة ذكرى اليوم الوطني.. أمير الرياض يرعى فعالية “سيرة مجد 2”

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم فعالية ” سيرة مجد 2 ” بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض .

وهنأ في تصريح صحفي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 88 ، كما هنأ القيادة بعطاءات أبناء وبنات الوطن في الاحتفال بهذه المناسبة.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالتفاعل الكبير من قبل المجتمع واصفاً إياه بالرائع, مؤكداً أن أبناء المملكة في صفوف سليمة وواضحة وجلية لا تقبل بالدخلاء بينها .

وأعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته بما شاهده في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من خلال فعالية ” سيرة مجد 2″ ، مقدماً شكره لصاحبة السمو الملكي الأميرة نوف بنت فيصل رئيس مجلس إدارة جمعية الغد للشباب، وأعضاء الجمعية على ما يقدمونه من أعمال تؤسس للوطن وأعمال الوطن ومهام الوطن.

وتضمنت فعالية ” سيرة مجد ” العديد من الأنشطة الموسيقية والفلوكلوريات الوطنية عبر مَشَاهِد تسلّط الضوء على التنوّع في مملكتنا الحبيبة.