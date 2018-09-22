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جدة.. عروض اليوم الوطني وفعالياته تغطي الكورنيش والميادين والمرافق العامة

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خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

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خادم الحرمين يوجه بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم الاثنين

http://almnatiq.net/?p=634805
المناطق - الرياض

بمناسبة اليوم الوطني الذي يوافق يوم غد الأحد 13 / 1 / 1440هـ الموافق 23 سبتمبر 2018م ، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتمديد إجازة اليوم الوطني ليوم واحد لتشمل يوم الاثنين 14 / 1 / 1440هـ الموافق 24 سبتمبر 2018م .
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وأدام عزه إنه سميع مجيب.

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