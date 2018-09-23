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بفوزه على حوريا الغيني.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

بفوزه على حوريا الغيني.. الأهلي المصري يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
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المناطق - وكالات

تأهل فريق الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على ضيفه فريق حوريا كوناكري الغيني بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “السلام” بالقاهرة، في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.
وكانت مباراة الذهاب في غينيا قد انتهت بالتعادل السلبي؛ ليبلغ الأهلي المربع الذهبي لدوري الأبطال الأفريقي للمرة الـ 15 في تاريخه، ليلتقي مع فريق وفاق سطيف الجزائري.

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