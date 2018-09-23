وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

وزارة التعليم تحتفي بيوم الوطن بالقصيم

منطقة القصيم
مدير جامعة جازان: ثمان وثمانون عاماً مكللة بالنجاح

مدير جامعة جازان: ثمان وثمانون عاماً مكللة بالنجاح

منطقة جازان
فرحة اليوم الوطني ترتسم على وجوه الاطفال والشبان

فرحة اليوم الوطني ترتسم على وجوه الاطفال والشبان

منطقة جازان
التحالف يستهدف قيادات حوثية كبيرة في الحديدة

التحالف يستهدف قيادات حوثية كبيرة في الحديدة

أبرز المواد

ليفربول يغرد منفردا.. وصلاح يبتسم أخيرا

ليفربول يغرد منفردا.. وصلاح يبتسم أخيرا
http://almnatiq.net/?p=634825
المناطق - وكالات

عزز نادي ليفربول الإنجليزي، السبت، صدارته للبريميرليغ بعد فوزه على مضيفه ساوثمبتون بثلاثية نظيفة ضمن مباريات الجولة السادسة، سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفا.

وجاء الهدف الأول عن طريق الهولندي ويسلي هويدت مدافع ساوثامبتون بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ثم عزز ليفربول تقدمه بالهدف الثاني إثر ركلة ركنية لليفربول على يسار مرمى ساوثمبتون، نفذت عرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها جويل ماتيب من على علامة الجزاء برأسية متقنة وضعت الكرة في زاوية مستحيلة على يمين الحارس أليكس مكارثي سكنت الشباك، في الدقيقة 23.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، سدد السويسري شيردان شاكيري ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة العلوية لمرمى ساوثمبتون قبل أن تجد متابعة من محمد صلاح الذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك، وعاد إلى التسجيل مرة أخرى بعد فترة صيام.

وفشل ساوثمبتون في العودة للمباراة في الشوط الثاني ليظل في المركز 14 بخمس نقاط مقابل 18 نقطة لليفربول متصدر الترتيب بعدما حقق انتصاره السادس على التوالي متقدما بنقطتين عن مانشستر سيتي و3 نقاط عن تشلسي، الذي سيلعب على أرض وست هام يونايتد، الأحد.

روابط ذات صلة

التحالف يستهدف قيادات حوثية كبيرة في الحديدة

التحالف يستهدف قيادات حوثية كبيرة في الحديدة
لماذا يجب عليك الانتظام في مواعيد النوم ؟

لماذا يجب عليك الانتظام في مواعيد النوم ؟
الولايات المتحدة تبدأ تشييد “جدار ترامب” مع المكسيك

الولايات المتحدة تبدأ تشييد “جدار ترامب” مع المكسيك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*