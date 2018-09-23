فرحة اليوم الوطني ترتسم على وجوه الاطفال والشبان

صبيا - فضة عطيف

شهدت الحدائق العامة والساحات والمجمعات التجارية بمحافظة صبيا ومحافظات المنطقة احتفالات وفرحة من نوع خاص من قبل العائلات والاطفال بمناسبة اليوم الوطني 88 ..

حيث توشح الاطفال شعار الوطن ووصفوا مشاعرهم الوطنية في هذا اليوم الغالي على قلوب الجميع بكل الحب والامنيات لهذا الوطن المعطاء ولقيادته الحكيمة حفظهم الله .. وارتسم اللون الاخضر على أوجه الصغار والشبان على انغام الاهازيج والاغاني الوطنية.