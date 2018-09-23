مدير جامعة جازان: ثمان وثمانون عاماً مكللة بالنجاح

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قال الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مدير جامعة جازان، إننا في هذا الوطن المجيد، وفي ذكرى يومنا التليد، نحتفل فرحين، وبمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين مستبشرين، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وباسم جميع منسوبي ومنسوبات جامعة جازان نرفع لهم التهنئة بثمان وثمانين عاماً مرت على الوطن محفوفة بالإنجاز والتقدم والتنمية الشاملة والمستدامة، وناعمين في وطننا بنعمة الأمن والأمان والسلام والاستقرار، سائلين الله عز وجل أن يديم هذا الوطن عالياً لسنوات طويلة، وأن يعلي شأنه شامخاً لأعوام مديدة.

إن ذكرى اليوم الوطني التي نحتفل بها جميعاً، في هذه الأيام، تأتي كسحابة ممطرة، وبالبركة عامرة، يحفنا الشوق لهذا اليوم من عام إلى عام، ويحملنا الهوى لنطوف في رحابه شوطاً إثر شوط، ونسعى بين جنباته عازمين على بذل الجهد والمزيد لدعم مسيرته، والإسهام في تقدمه وازدهاره.

ثمان وثمانون عاماً تمضي من عمر هذا الوطن مكللة بالنجاح ومزدانة بالرفاه والرخاء، يحدونا الأمل لمستقبل أكثر إشراقاً، وغد مورق برؤية وطن طموح لا تثنيه العقبات، ولا تفل عزائمه الصعاب، إن هذا الوطن يقدم عاماً بعد آخر بناءً يفاخر بعلوه كل بنيان، ولن يرضينا إلاّ أن يكون متقدماً في كل شأن.

فدام هذا الوطن وقيادته الرشيدة ودام سؤدده ومكانته قلباً لكل العالم ونوراً لكل من استنار بنوره في ظلمات الليالي والأيام، ودام علينا وعلى جميع الشعب نعمة الأمن والاستقرار، ولا عزاء لمن أراد فيه فتنة أو تثبيط على عدم الاستمرار، ودام هذا الوطن بتوفيق الله عز وجل أولاً وآخراً.